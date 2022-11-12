Gündem Türkiyenin İsrail Büyükelçiliğine Şakir Özkan Torunlar atandı
POLİTİKA

Türkiye’nin İsrail Büyükelçiliğine Şakir Özkan Torunlar atandı

Dış Politika Dayanışma Kurulu Üyesi Şakir Özkan Torunlar’ın İsrail Büyükelçisi olarak atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’ de yayımladı.

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Haber Merkezi İHA
Türkiye’nin İsrail Büyükelçiliğine Şakir Özkan Torunlar atandı
Şakir Özkan Torunlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Dış Politika Dayanışma Kurulu Üyesi Şakir Özkan Torunlar, İsrail Büyükelçisi olarak göreve getirildi. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Şakir Özkan Torunlar kimdir?

TED Ankara Koleji’ni bitirip ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1982 yılında mezun oldu.
Dışişleri Bakanlığı’na 1983 yılında girdi. Çeşitli dış görevlerde bulundu.
Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi.
2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olup, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini yaptı.
2014 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürü. 17 Ocak 2017 - Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi oldu.
2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.

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