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Valilik duyurdu: Şırnak’ta 11 bölgeye giriş yasaklandı

Şırnak'ta 11 bölgeye girişler, Valilik kararıyla 15 gün süreyle yasaklandı.

20:35 . 27/07/2023 Perşembe
DHA
Arşiv - Şırnak'ta 11 bölgeye girişler valilik kararıyla yasaklandı.

Arşiv - Şırnak'ta 11 bölgeye girişler valilik kararıyla yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Şırnak’ta 11 bölgeye 27 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında girişlerin yasaklandığı duyuruldu.

Valilik açıklamasında, “İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci ve 66’ncı maddelerine istinaden;
Uludere ilçesi Andaç Köyü Mujili Sırtı, Gilatte Deresi, Dolap Tepe, Meme Tepe, Berereş Tepe, Uç Tepe, Kel Tepe, Beyazsu Tepe, Çalı Tepe, Meşkul Tepe ve Dona Tepe
kırsal alanları arasında kalan bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından
15 gün süreyle 27 Temmuz 2023 saat 19.00 dahil, 10 Ağustos 2023 saat 00.00 dahil tarihleri arasında giriş ve çıkışlar ile tüm sivil faaliyetler yasaklanmıştır.
Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır” denildi.




#Şırnak
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#Kırsal
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