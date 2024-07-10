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Yargıtay'dan Adnan Oktar silahlı suç örgütü davası kararı

Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasıyla ilgili karar Yargıtay tarafından onandı. 550 sayfalık gerekçeli karar, bugün UYAP'a yüklendi. Böylece Adnan Oktar hakkında örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma suçlarından verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası dahil diğer örgüt üyeleri hakkında verilen hükümler kesinleşti.

15:26 - 10/07/2024 Wednesday
Güncelleme: 15:39 - 10/07/2024 Wednesday
Yeni Şafak
Adnan Oktar
Adnan Oktar

Adnan Oktar Suç Örgütü davasında önemli gelişme yaşandı.


Yargıtay 1. Ceza Dairesi,
Adnan Okta
r'a örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma suçlarından verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası ile Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü üyelerine verilen cezaları onadı.


Cezalar kesinleşti


UYAP'a yüklenen 550 sayfalık gerekçeli kararla birlikte Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası da dahil olmak üzere örgüt üyeleri için verilen hükümler kesinleşti.



#Adnan Oktar
#Yargıtay
#suç örgütü
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