Yargıtay'dan Adnan Oktar silahlı suç örgütü davası kararı

Adnan Oktar
Adnan Oktar Suç Örgütü davasında önemli gelişme yaşandı.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi,
Adnan Okta
r'a örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma suçlarından verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası ile Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü üyelerine verilen cezaları onadı.
Cezalar kesinleşti
Cezalar kesinleşti
UYAP'a yüklenen 550 sayfalık gerekçeli kararla birlikte Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası da dahil olmak üzere örgüt üyeleri için verilen hükümler kesinleşti.
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18 minutes ago