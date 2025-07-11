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Zincirlikuyu'da İETT otobüsü cayır cayır yandı: Vatandaşlar tahliye edildi

Zincirlikuyu'da İETT otobüsü cayır cayır yandı: Vatandaşlar tahliye edildi

20:3111/07/2025, Friday
IHA
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Zincirlikuyu'da İETT otobüsü alevlere teslim oldu.
Zincirlikuyu'da İETT otobüsü alevlere teslim oldu.

İstanbul Zincirlikuyu alt geçitte İETT otobüsü alevlere teslim oldu. Olay yerine itfaiye sevk edilirken, alt geçit trafiğe kapatıldı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Beşiktaş Zincirlikuyu alt geçitte seyir halindeki otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İETT otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören sürücü, vatandaşları tahliye etti. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis alt geçidi trafiğe kapatırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.



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