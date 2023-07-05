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Hayat

Müzisyen Onur Şener cinayeti davasında karar açıklandı

Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin davada mahkeme, iki sanığı 25'er yıl hapisle cezalandırdı. Sanıkların öldürme kastı ile hareket ettiğine hükmeden mahkeme 3 sanığın beraatine karar verdi.

15:45 . 5/07/2023 Çarşamba
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Onur Şener

Onur Şener

Müzisyen
Onur Şener
'in öldürülmesine ilişkin davada mahkeme, iki sanığı 25'er yıl hapisle cezalandırdı.

Sanıkların öldürme kastı ile hareket ettiğine hükmeden mahkeme 3 sanığın beraatine karar verdi.

Ne olmuştu?

Korkunç cinayet 2 Ekim 2022 akşamı Ankara Çankaya’daki Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki bir eğlence mekânında yaşandı. Onur Şener'in programının ardından tekrar sahneye gelerek karaoke şeklinde şarkı söylediği sırada tartışma yaşandı.

Kırık cam bardağı ile boynundan vuruldu

Bunun üzerine sanıkların bardaklarıyla dışarı çıktı. İlker Karataş ile Ali Gündüz'ün ellerindeki bardaklarla Şener'e vurmaya başladı. Kırık cam bardakla boynundan yaralanan Şener'in olay yerinde hayatını kaybetti.

#Onur Şener
#Karar
#cinayet
1 saat önce
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