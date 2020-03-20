Hayat Türkiye Diyanet Vakfından koronavirüse karşı farkındalık çağrısı
AKTÜEL

Türkiye Diyanet Vakfından koronavirüse karşı farkındalık çağrısı

Türkiye Diyanet Vakfı, Sağlık Bakanlığının koronavirüsten korunmaya yönelik almış olduğu tedbirlere dikkat çekmek, vatandaşların bilinçlenmesine katkı sağlamak için çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda Türkiye Diyanet Vakfı, Sağlık Bakanlığının koronavirüsten korunmak, yayılımını önlemek için hazırladığı 14 maddelik tedbire katkı sağlamak üzere 14 maddelik tavsiye listesi hazırladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
14 maddelik tavsiye listesinden, diğer ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan yaşlıların gözetilmesine de dikkat çekildi.
14 maddelik tavsiye listesinden, diğer ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan yaşlıların gözetilmesine de dikkat çekildi.

Türkiye Diyanet Vakfı, Sağlık Bakanlığının koronavirüsten korunmaya yönelik almış olduğu tedbirlere dikkat çekmek, vatandaşların bilinçlenmesine katkı sağlamak için çalışma gerçekleştirdi.

Küresel bir sorun haline gelen ve Türkiye’de hızla yayılan koronavirüse karşı devlet kurumlarının almış olduğu tedbirlere ek olarak sivil toplum kuruluşları da insanları bilgilendirerek virüsün etkilerini azaltmaya çalışıyor.

Bu kapsamda Türkiye Diyanet Vakfı, Sağlık Bakanlığının koronavirüsten korunmak, yayılımını önlemek için hazırladığı 14 maddelik tedbire katkı sağlamak üzere 14 maddelik tavsiye listesi hazırladı.

Virüsten korunmanın en önemli kuralları arasında yer alan hijyene dikkat edilmesi, sosyal mesafe ve ikili temasın azaltılması gibi konulara dikkat çekilen çalışmada, market alışverişi yapamayan veya diğer ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan yaşlıların gözetilmesi, kamuoyunu yanlış yönlendirecek asılsız haberlere itibar edilmemesi, ibadet ve duaların evlerde yapılmasına özen gösterilmesi, evdeki zamanın aile bireyleriyle daha kaliteli bir şekilde geçirilmesi, başkalarının da ihtiyacı olduğu düşünülerek stok yapılmaması, çok yoğun günler geçiren sağlık çalışanlarının gereksiz yere meşgul edilmemesi ve kamu kurumları tarafından alınan tedbirlere azami derecede uyulması gibi konulara dikkat çekiliyor.

Yapılan çalışmada ayrıca eğitime ara verilmesi nedeniyle öğrencilerin evdeki eğitimlerini ihmal etmemeleri, sosyal mesafe ve ikili temasın azaldığı şu günlerde sıla-i rahimin telefonla aranarak yapılması konusuna da değiniliyor.


İstanbullu çağrıya uydu

İstanbullu çağrıya uydu

​Milyonlar evlerinde kendisini izole edince...
Koronavirüs tedavisinde umut ışığı

Koronavirüs tedavisinde umut ışığı

​79 yaşındaki hasta Remdesivir ile tedavi edildi.
Ücretsiz kolonyaiçin devreye girdiler

Ücretsiz kolonya
için devreye girdiler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan dağıtılacağını açıklamıştı.
Salgını gizleyen<br>hapse girebilir!

Salgını gizleyen
hapse girebilir!

​Yurt dışından gelenler doktoruna eksiksiz bilgi vermeli.
Maskeden<br>sonra tüpe de sıçradı

Maskeden
sonra tüpe de sıçradı

Gün içerisinde onlarca kişiye ürün satışı yapıyor.
Play-off olabilir

Play-off olabilir

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'e gelebilecek sistemi açıkladı.
Evde 'iş'in ilk günü

Evde 'iş'in ilk günü

'Evde Kal Türkiye' dedik ve ofisten taşındık
50 TL'ler değişiyor

50 TL'ler değişiyor

​Yeni banknotlar 23 Mart'ta tedavülde olacak.
En az koronavirüs kadar tehlikeli

En az koronavirüs kadar tehlikeli

​İşin uzmanından el dezenfektanı uyarısı.

Borçlara<br>3 ay erteleme

Borçlara
3 ay erteleme

​Koronavirüsten etkilenen esnafı kapsıyor.
Sınav olmayacak kura ile alınacaklar

Sınav olmayacak kura ile alınacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yönetmelik değiştirildi.
Paketli ürünü<br> evde yıkayın

Paketli ürünü
evde yıkayın

​Bilim Kurulu Üyesi Taşova'dan 'eldiven takmaya gerek yok' uyarısı.
Nisan sonuna<br>kadar hepsi yasak

Nisan sonuna
kadar hepsi yasak

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile tüm organizasyonlar ertelendi.
5 derece artacak

5 derece artacak

​Meteoroloji'den sevindiren sıcaklık artışı haberi.
40 milyon insana 'evde kalma' emri

40 milyon insana 'evde kalma' emri

ABD'de salgının en fazla yayıldığı 2. eyalette alarm.
Evde ders<br> 20 dakika olacak

Evde ders
20 dakika olacak

Uzaktan eğitimle ilgili merak edilen soru ve cevaplar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.