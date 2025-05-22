Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 17 il ve 18 sınav merkezinde 27 Nisan’da gerçekleştirildi. Sınav için 22 bina ve 238 salon kullanıldı. 2025-HMGS/1 sınav sonuçları, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Peki HMGS sınav sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar.