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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları açıklandı: HMGS/1 sınav sonucu sorgulama ekranı

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları açıklandı: HMGS/1 sınav sonucu sorgulama ekranı

17:3522/05/2025, Perşembe
G: 22/05/2025, Perşembe
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2025/1 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) Sonuçları
2025/1 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) Sonuçları

ÖSYM tarafından, Adalet Bakanlığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS), 27 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. 2025 HMGS/1 sınav sonuçları, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. ÖSYM HMGS sonuçlarını erişime açtı. İşte 2025/1 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) Sonuçları sorgulama ekranı.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 17 il ve 18 sınav merkezinde 27 Nisan’da gerçekleştirildi. Sınav için 22 bina ve 238 salon kullanıldı. 2025-HMGS/1 sınav sonuçları, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Peki HMGS sınav sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar.

2025 ÖSYM HMGS sonuçları açıklandı mı?

27 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın (2025-HMGS/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

HMGS sonuçları nasıl öğrenilir?

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Mayıs 2025 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

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