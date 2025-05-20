Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Nisan ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini yayımladı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artarak 176,4 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,6 oranında azalış gösterdi.

Konut fiyat endeksi martta aylık yüzde 2, yıllık yüzde 32,3 artmış, reel olarak yüzde 4,2 azalmıştı.

Böylece konut fiyatlarında artış hızı yıllık bazda sürerken aylık bazda yükseliş hızında yavaşlama görüldü.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyatları ne kadar arttı?

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, aylık ve yıllık bazda en yüksek artış Ankara'da görüldü.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,7, 2,8 ve 0,2 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul,Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 34,4, 41,9 ve 30,9 oranlarında artış gösterdi.

Konut fiyatlarında en yüksek ve düşük artış yaşanan iller

Yıllık bazda konut fiyatlarının en çok arttığı il yüzde 41,9 ile Ankara oldu. Onu yüzde 37, 5 artışla Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır grubu izledi.

Fiyatların en az artış gösterdiği iller ise yüzde 25,1 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye oldu. Onu yüzde 26,6 ile Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon grubu izledi.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ grubunda ise yıllık artış yüzde 27 seviyesinde oldu.



