Özgün İlksandan Öğretmenler İçin Uygun Araç Kampanyası Başvurular Nasıl Yapılacak?
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İlksan'dan Öğretmenler İçin Uygun Araç Kampanyası! Başvurular Nasıl Yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı İLKSAN (İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı) Genel Müdürlüğü 61. Araç kampanyası başladı. Öğretmenler için uygulanan araç kampanyasının detayları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı İLKSAN Genel Müdürlüğü 61. Araç Kampanyasının Citroen marka araç ile başlayacağını duyurdu. İLKSAN öğretmen araç başvurusu başladı mı? İLKSAN araç kampanyası nasıl, nereden yapılır? İşte ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MEB İLKSAN öğretmen araç başvurusu: İLKSAN Citroen araç başvurusu nasıl, nereden yapılır?
İLKSAN araç başvurusu

Milli Eğitim Bakanlığı İLKSAN Genel Müdürlüğü Öğretmenler İçin Uygun Araç Kampanyası düzenlediğini açıkladı.Ayrıca İLKSAN uygun araç kampanyasının yanında öğretmenlere cd ek finansman desteği de verecek. İşte İLKSAN araç kampanyası 2022 detayları

MEB İLKSAN ÖĞRETMEN ARAÇ KAMPANYASI BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı İLKSAN Genel Müdürlüğü 61. Araç KampanYASI 21.09.2022 tarihinde saat 10:00 'da CITROEN marka araçlar ile başlayacaktır.

21.09.2022 tarihinde saat 10:00 'da CITROEN marka araçlar ile İLKSAN 61. Araç Kampanyası başladı.

İLKSAN ARAÇ KAMPANYASI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Kampanya 29.09.2022 tarihinde saat 17:00'da sona erecektir. Araç bedelinin tamamını nakit olarak ödemede zorlanan İLKSAN Üyeleri, İkraz (Borç Verme) kullanım şartlarına göre, araç bedelinin 80.000,00 (Seksenbin) TL’ye kadar olan kısmını İLKSAN’ dan genel ikraz olarak kullanabilecektir.

HANGİ OTOMOBİLLER ÖZEL İNDİRİM İLE SATILIYOR?

İLKSAN tarafından açıklanan kampanyaya göre öğretmenler Citroen’in C3 Aircross model sıfır kilometre otomobillerini satın alabilecekler. Yapılan anlaşmada özel indirimler de uygulanıyor. Buna göre Citroen C3 Aircross FEEL BOLD 1.2 PureTech 130 HP EAT6 için liste fiyatına 42.500 TL indirim uygulanacak ve bu aracın fiyatı 652.000 TL’den 609.500 TL’ye düşecek. Renk seçeneklerinde çelik gri ve platin gri olduğu bildirildi.

Öğretmenler bu kampanyadan yararlanabilmek için İLKSAN’ başvuru yapmaları ve detaylı bilgi almaları gerekecek.

İLKSAN BORCU OLAN KAMPANYAYA KATILABİLİR Mİ?

Genel ikraz borcu devam eden İLKSAN üyelerinin ikraz başvurusu yapması halinde ise, (ikraz taksitlerinin en az yarısının ödenmesi şartı ile) devam eden borç bakiyesi erken ödeme indirimi yapılarak talep edilen genel ikrazdan mahsup edilir. Damga Vergisi ve sigorta kesintileri de yapıldıktan sonra kalan tutar üyelerin (muvafakatname olması halinde De-Ha AŞ’ nin) hesabına aktarılır. İkraz kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.ilksan.gov.tr’ den veya 444 1943 numaralı çağrı merkezi ile görüşülerek ulaşılabilir.

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