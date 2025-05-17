MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimi: 2025-2025 okullar ne zaman açılacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için geri sayım resmen başladı. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli, “Okullar ne zaman açılacak?” sorusunun cevabını merakla beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı yaz aylarına girerken yeni takvimi açıkladı. Bakan Yusuf Tekin’in imzasıyla yayımlanan genelgeyle birlikte 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi resmiyet kazandı. Buna göre, yeni eğitim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için ise uyum haftası 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tatil dönemleri ve sınav haftaları da belli olurken, veliler şimdiden takvimlerini bu tarihlere göre şekillendirmeye başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona yaklaşmasıyla birlikte yeni dönemin takvimini yayımladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için hazırlıklar resmen başlarken, milyonlarca öğrenci ve veli "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyordu. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeye göre, yeni eğitim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğretmenler ise 1 Eylül’de mesleki çalışmalara başlayarak ders yılına hazırlanacak. Uyum süreci kapsamında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için eğitimler 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Eğitim takviminin açıklanmasıyla birlikte aileler ve öğretmenler şimdiden planlamalarını bu tarihlere göre yapmaya başladı.
2025-2026 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2025-2026 yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek
UYUM HAFTASI NE ZAMAN?
2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arsında uyum eğitimleri düzenlenecek.
ARA TATİL TARİHLERİ
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
İLK YARIYIL VE OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.