MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimi: 2025-2025 okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona yaklaşmasıyla birlikte yeni dönemin takvimini yayımladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için hazırlıklar resmen başlarken, milyonlarca öğrenci ve veli "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyordu. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeye göre, yeni eğitim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğretmenler ise 1 Eylül’de mesleki çalışmalara başlayarak ders yılına hazırlanacak. Uyum süreci kapsamında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için eğitimler 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Eğitim takviminin açıklanmasıyla birlikte aileler ve öğretmenler şimdiden planlamalarını bu tarihlere göre yapmaya başladı.