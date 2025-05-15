Bugün, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu (Van ve Hakkari hariç) ile Hatay, Adana, Osmaniye ve Yozgat çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bu bölgelerde ani su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuzeydoğu ve doğu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Bu da serin ve yağışlı havanın özellikle doğu illerimizde etkisini sürdüreceğini gösteriyor.

RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerde güneyli, diğer bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği, yağış anlarında ise yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Özellikle açık alanda çalışanlar için tedbir alınması öneriliyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Bazı illerimizde bugün beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şu şekilde:

Ankara: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 21°C – Parçalı ve az bulutlu

İzmir: 26°C – Parçalı ve az bulutlu

Adana: 27°C – Öğleden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı

Hatay: 24°C – Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yozgat: 17°C – Yerel kuvvetli sağanak yağış beklentisi

Trabzon: 15°C – Öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağış

Kars & Erzurum: 9-10°C – Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı

Malatya, Siirt, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa: 20-24°C – Yer yer kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı















