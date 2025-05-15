Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son tahminlere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kastamonu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bazı bölgelerde ise yağışların kuvvetli olacağı belirtiliyor. Vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılar yapıldı. İşte il il hava durumu tahminleri...
Bugün, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu (Van ve Hakkari hariç) ile Hatay, Adana, Osmaniye ve Yozgat çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bu bölgelerde ani su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuzeydoğu ve doğu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Bu da serin ve yağışlı havanın özellikle doğu illerimizde etkisini sürdüreceğini gösteriyor.
RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerde güneyli, diğer bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği, yağış anlarında ise yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Özellikle açık alanda çalışanlar için tedbir alınması öneriliyor.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Bazı illerimizde bugün beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şu şekilde:
- Ankara: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
- İstanbul: 21°C – Parçalı ve az bulutlu
- İzmir: 26°C – Parçalı ve az bulutlu
- Adana: 27°C – Öğleden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı
- Hatay: 24°C – Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Yozgat: 17°C – Yerel kuvvetli sağanak yağış beklentisi
- Trabzon: 15°C – Öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağış
- Kars & Erzurum: 9-10°C – Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı
- Malatya, Siirt, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa: 20-24°C – Yer yer kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı