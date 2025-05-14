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Erzurum kıştan çıkamadı: Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı

Erzurum kıştan çıkamadı: Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı

10:1214/05/2025, Çarşamba
AA
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Erzurum kıştan çıkamadı: Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Erzurum kıştan çıkamadı: Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı

Erzurum'a ilkbahar mevsiminin son ayı olan mayısta lapa lapa kar yağdı.

Kentte birkaç gündür aralıklarla etkili olan sağanak, bu sabah yerini kar yağışına bıraktı. Mayıs ayının ortasında lapa lapa yağan kar, sabah iş yerlerine giden vatandaşları şaşırttı.İlkbahar mevsiminin son ayında, araçların üzeri ve çatılar kısmen beyaza büründü.



Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Gölyurt Geçidi ile Kars ve Ardahan'daki bazı dağlar da karla kaplandı.






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