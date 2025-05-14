Kahramanmaraş'ta işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 12 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
A.B. idaresindeki 46 S 0679 plakalı minibüs, Şazibey Mahallesi Biriketçiler Caddesi'nde T.E'nin kullandığı 46 H 0681 plakalı otomobille çarpıştı.
Elektrik dağıtım şirketinde çalışan işçileri taşıyan minibüs, çarpmanın etkisiyle devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.