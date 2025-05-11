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Ankara'da trafik kazası: Bir ölü

Ankara'da trafik kazası: Bir ölü

22:2011/05/2025, Pazar
G: 12/05/2025, Pazartesi
IHA
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Otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ankara'da alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün çarptığı motosikletli kurye hayatını kaybetti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklekli kurye hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, 10 Mayıs Cumartesi saat 22.00 sıralarında Eryaman Mahallesi Erturulbey Caddesi üzerinde, alkollü olduğu iddia edilen 06 ES 2006 plakalı otomobil sürücüsü, kurye Söner Demir'in kullandığı 06 DKF 930 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Söner Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Demir'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Hayatını kaybeden Demir, bugün ikindi namazına müteakiben Sincan Çimşit Mezarlığı'nda sevenleri tarafında toprağa verildi.



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