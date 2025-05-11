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Ankara haberleri: Boş arazide araç yangını

Ankara haberleri: Boş arazide araç yangını

21:1711/05/2025, Pazar
IHA
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Ankara haberleri: Boş arazide araç yangını
Ankara haberleri: Boş arazide araç yangını

Ankara'nın Çankaya ilçesinde boş arazide bir araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi İmrahor Deresi yakınlarında bulunan boş bir arazide meydana geldi. Fiat Tofaş marka bir araçta henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sardı.


Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek yangını söndürdü.


Yangında kimse yaralanmazken polis ekipleri çıkan yangınla ilgili soruşturba başlattı.

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