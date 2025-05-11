Ankara haberleri: Boş arazide araç yangını

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi İmrahor Deresi yakınlarında bulunan boş bir arazide meydana geldi. Fiat Tofaş marka bir araçta henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sardı.