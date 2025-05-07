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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SONUÇLARI 2025: 15 bin sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Atama tarihleri

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SONUÇLARI 2025: 15 bin sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Atama tarihleri

18:517/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
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Sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları bekleniyor
Sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları bekleniyor

15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atamalar için 2024 yılında yapılan KPSS sınavından elli puan ve üzeri alan adaylar başvurularını geçtiğimiz gün tamamlamıştı. Başvurular ardından sözleşmeli öğretmen sonuçları için MEB'den gelecek duyuru bekleniyor. Peki 15 bin sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları nasıl öğrenilecek? Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte detaylar.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan sözleşmeli öğretmen atamalarında 15 bin alım yapılacağı duyurulmuştu. 21 Nisan-5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınan sözleşmeli öğretmenlik başvuruları için sonuçların açıklanması bekleniyor. 15 bin sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. İşte konuyla ilgili son gelişmeler ve sonuç sorgulama ekranı.


15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) alınacak olan 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.


Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSS puan üstünlüğüne göre her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) 7 Mayıs 2025 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet sitesinden yayımlanacaktır.

Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarına KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlara ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları durumunda başvuruda bulunabilecek ve bu kapsamda başvurular, KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecek.

SÖZLÜ SINAV TARİHİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSS puan üstünlüğüne göre her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) 7 Mayıs 2025 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet sitesinden yayımlanacaktır.


Sözlü sınav merkezleri atama alanlarına göre belirleneceğinden adaylardan sözlü sınav merkezi için ayrıca tercih alınmayacaktır.
Adayın sözlü sınava alınacağı sınav merkezi ile tarihi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bilahare duyurulacaktır.
Buna göre, sözlü sınav tarihinin önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor. Sözlü sınav ile ilgili duyuru yayımlandığında sayfamızda paylaşacağız.

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