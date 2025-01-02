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Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı! Houston kazandı

Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı! Houston kazandı

10:442/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Milli basketbolcu Alperen Şengün maçın en skorer oyuncusu oldu.
Milli basketbolcu Alperen Şengün maçın en skorer oyuncusu oldu.

NBA'de Houston Rockets, Dallas Mavericks'i 110-99 mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün, karşılaşmada 23 sayı kaydederken bir de kariyer rekoru kırdı.

Batı Konferansı'nda yer alan iki ekibin mücadelesinde Houston Rockets ile Dallas Mavericks karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını 61-52 önde tamamlayan Houston Rockets, sahadan 110-99'luk galibiyetle ayrıldı.


Houston Rockets'ta Alperen Şengün 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken 38 dakikada sahada kaldı. Milli basketbolcu ayrıca 6 ribaunt ve 4 asistle oynadı.


22 yaşındaki basketbolcu ayrıca 6 top çalmayla bu alanda kariyer rekoru kırdı.


NBA'de tüm sonuçlar


Detroit Pistons 105 - 96 Orlando Magic

Washington Wizards 125 - 107 Chicago Bulls

Miami Heat 119 - 108 New Orleans Pelicans

New York Knicks 119 - 103 Utah Jazz

Toronto Raptors 130 - 113 Brooklyn Nets

Denver Nuggets 139 - 120 Atlanta Hawks



#Alperen Şengün
#Houston Rockets
#Dallas Mavericks

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