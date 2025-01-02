Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı! Houston kazandı

NBA'de Houston Rockets, Dallas Mavericks'i 110-99 mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün, karşılaşmada 23 sayı kaydederken bir de kariyer rekoru kırdı.
Batı Konferansı'nda yer alan iki ekibin mücadelesinde Houston Rockets ile Dallas Mavericks karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını 61-52 önde tamamlayan Houston Rockets, sahadan 110-99'luk galibiyetle ayrıldı.
Houston Rockets'ta Alperen Şengün 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken 38 dakikada sahada kaldı. Milli basketbolcu ayrıca 6 ribaunt ve 4 asistle oynadı.
22 yaşındaki basketbolcu ayrıca 6 top çalmayla bu alanda kariyer rekoru kırdı.
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