Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı! Houston kazandı

Batı Konferansı'nda yer alan iki ekibin mücadelesinde Houston Rockets ile Dallas Mavericks karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını 61-52 önde tamamlayan Houston Rockets, sahadan 110-99'luk galibiyetle ayrıldı.

Houston Rockets'ta Alperen Şengün 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken 38 dakikada sahada kaldı. Milli basketbolcu ayrıca 6 ribaunt ve 4 asistle oynadı.