Derbi sonrası yargı süreci hızlandı: Fenerbahçeli iki isme “zorla getirme” kararı

19 Mayıs 2024’te Rams Park’ta oynanan ve gerilimin hiç düşmediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Derbi günü yaşanan olayların sorumlularının tespit edilmesi amacıyla savcılık harekete geçti.

Jaden Oosterwolde

Oosterwolde sanık, Müldür tanık

Soruşturma kapsamında Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jaden Oosterwolde hakkında "sanık" sıfatıyla, takım arkadaşı Mert Müldür hakkında ise "tanık" sıfatıyla zorla getirilme kararı çıkarıldı.

Mert Müldür

Emniyete çağrılacaklar

Her iki futbolcunun da ifade vermek üzere en kısa sürede İstanbul Adliyesi'ne götürülmesi bekleniyor. Savcılığın, olay anının görüntülerini ve stat güvenlik kayıtlarını incelediği öğrenildi.





Derbilerde tansiyon düşmüyor

Son yıllarda yaşanan gergin derbiler ve sonrasındaki hukuki süreçler, Türk futbolunun gündeminden düşmüyor. Uzmanlar, tansiyonun düşmesi için saha içi kadar yönetimlerin tutumunun da önemine dikkat çekiyor.











