Fenerbahçe umudunu sürdürdü

Süper Lig’in 35. haftasının açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Sarılacivertliler, bu maça da Beşiktaş maçına nazaran farklı isimlerle sahada yer aldı. Mourinho’lu Fenerbahçe bu sezon toplamda 31 farklı ilk 11'le sahaya çıktı ve ilk 11 istikrarsızlığını sürdürdü. Maçtan önce de açıklamalarda bulunan Mourinho, kalan maçlarda alınacak puanın önemi olmadığını ifade etti. Portekizli hocanın bu açıklamaları belli ki oyunculara da sirayet etmiş. Oyun içerisinde merkezden kanatlara attığı kilit paslarla pozisyonlar bulmayı deneyen Fenerbahçe, vasat ve temposuz bir devre geçirdi. Başakşehir ise özellikle Ivan Brnic ile Mert Müldür’ün arkasına sarkarak pozisyonlara girmeye çalıştı. 18. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içerisinde Amrabat’ın faulü sonrasında Başakşehir penaltı kazandı. Piatek’in penaltısında Livakovic gole izin vermedi. 44. dakikada merkezden sağ kanada gelen topta Mert Müldür ceza sahası içerisine girdi. Karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandırdı: 0-1. Mourinho ikinci yarıya Carlos-Osayi değişikliği ile başladı. Merkezi güçlü tutarak kanatlardan pozisyona girmeye çalışan sarı lacivertliler 60’da Skriniar’ın golüyle skoru 0-2 yaptı. Maçın hakemi Burak Pakkan’ın çaldığı ve çalmadığı düdükler oyuncuların tepki göstermesine neden olurken, sarı lacivertli taraftarlar ise maç içerisinde sıklıkla yönetimi istifaya davet etti. 86’da Kostic'in ortasında En- Nesyri attığı kafa golüyle skoru 3-0 yaptı. 90+1'de Crespo'nun pasında Ömer Faruk, Başakşehir adına durumu 3-1'e getirdi. 90+4'te ise İrfan Can Kahveci'nin pasında Oğuz attığı golle skoru belirledi: 1-4.