Süper Lig 35. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-1 kazandı.





Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Mert Müldür, 60. dakikada Milan Skriniar, 86. dakikada En-Nesyri ve 90+4. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.





Turuncu-lacivertlilerin tek golü 90+1. dakikada Ömer Faruk Beyaz'dan geldi. Başakşehir'de Piatek 20. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.





Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 78'e yükseltti ve maç fazlasıyla puan farkını 5'e indirdi. Başakşehir ise 51 puanla 5. sırada kaldı.





Sarı-lacivertlilerde sarı kart gören Sofyan Amrabat ile İsmail Yüksek cezalı duruma düştü. Fenerbahçe önümüzdeki hafta Eyüpspor'u konuk edecek.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

11' Ivan Brnic'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Dominik Livakovic topu uzaklaştırmayı başardı.

20' Başakşehir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Topun başına geçen Piatek, sol alt köşeye vuruşunu yaptı fakat Dominik Livakovic gol izni vermedi.

41' Anderson Talisca'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Edin Dzeko'nun yaptığı vuruşta top kalenin solundan auta çıktı.

44' Fenerbahçe, Mert Müldür'ün golü ile maçta öne geçti. İsmail Yüksek'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür, önündeki boş alandan hızla ilerleyerek ceza alanında sağ çaprazdan topun dibine yaptığı şık vuruşla topu Muhammed Şengezer'in yanından ağlarla buluşturdu: 0-1.

İKİNCİ YARI

56' Fenerbahçe Talisca'nın şutunda Opoku'nun eline çarpan topta penaltı bekledi. Hakem Burak Pakkan VAR tavsiyesi sonrası monitöre gidip izledi ve kararını değiştirmedi.





60' Skriniar'ın golü ile maçta fark ikiye çıktı. Pozisyonun devamında topu tekrar önünde bulan Milan Skriniar, rakiplerini sırayla ekarte ederek sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla topu Muhammed Şengezer'in yanından uzak köşede ağlarla buluşturdu: 0-2.

77' Krzysztof Piatek'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Dominik Livakovic topu uzaklaştırmayı başardı.

86' Filip Kostic'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Youssef En-Nesyri, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu Muhammed Şengezer'in sağından köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 0-3.

90+1' Ceza alanının solunda Miguel Crespo ile Mert Müldür arasında yaşanan pozisyonda Mert Müldür'ün uzaklaştırdığı topu iyi takip eden Ömer Faruk Beyaz, altıpas önünden gelişine yaptığı şık vuruşla topu Dominik Livakovic'in solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 1-3.

90+4' Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Oğuz Aydın, yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla topu Muhammed Şengezer'in yanından ağlarla buluşturdu. Yapılan VAR kontrolü sonrasında gol geçerli sayıldı: 1-4.





BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Başakşehir - Fenerbahçe maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.









MAÇTAN NOTLAR

Amrabat 11'de

Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, 4 maçın ardından kadroda yer aldı. Sarı-lacivertli formayla son olarak ligde Trabzonspor'a karşı forma giyen Amrabat, ardından sakatlığı nedeniyle sırasıyla Sivasspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve Beşiktaş müsabakalarında görev yapamamıştı. 28 yaşındaki oyuncu, bir ayı aşkın sürenin ardından RAMS Başakşehir'e karşı kadroya dahil edilirken, ilk 11'de forma giydi.







Fenerbahçe'de üç eksik

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, RAMS Başakşehir'e karşı forma giyemedi. Sarı-lacivertlilerde tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçında görev yapamadı.





Bu isimlerin yanı sıra Alexander Djiku da teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi





Livakovic ve Diego Carlos 2 maç sonra

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic ile Brezilyalı savunmacısı Diego Carlos, 2 maçın ardından ilk 11'de görev aldı. Son olarak Kadıköy'de Kayserispor'a karşı ilk 11'de başlayan 2 oyuncu, 3-3 beraberlikle sona eren müsabakanın ardından Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında forma giyememişti.





Taraftar ilgi göstermedi

Fenerbahçeli taraftarlar, RAMS Başakşahir müsabakasına ilgi göstermedi. Sezon boyunca müsabakalarda kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında ise takımlarını yalnız bıraktı. Fenerbahçe tribünlerinde, ciddi boşluklar gözlendi.









TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU











