Sessiz Devrim Paralimpik Yolculuk Konferansı Adana'da gerçekleşti

Sessiz Devrim Paralimpik Yolculuk Konferansı Adana'da gerçekleştirildi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, bir otelde düzenlenen konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de başarılı özel sporcuların olduğunu söyledi.

Engellerin bedenlerde değil, zihinlerde ve gönüllerde olduğunu ifade eden Köşger, "Zihninizdeki, gönlünüzdeki engeli kaldırdığınız zaman dünyada erişemeyeceğiniz başarı yok. Özel sporcularımız bunu çok güzel bir şekilde tüm dünyaya ispatladı. Emeği geçenlere tek tek teşekkür ediyorum." diye konuştu.