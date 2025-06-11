Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Sessiz Devrim Paralimpik Yolculuk Konferansı Adana'da gerçekleşti

Sessiz Devrim Paralimpik Yolculuk Konferansı Adana'da gerçekleşti

22:0111/06/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Konferanstan kare.
Konferanstan kare.

Adana'da "Sessiz Devrim Paralimpik Yolculuk Konferansı" vali Yavuz Selim Köşger'in katılımıyla gerçekleşti. Engellerin bedenlerde değil, zihinlerde ve gönüllerde olduğunu ifade eden Köşger, "Zihninizdeki, gönlünüzdeki engeli kaldırdığınız zaman dünyada erişemeyeceğiniz başarı yok." dedi.

Sessiz Devrim Paralimpik Yolculuk Konferansı Adana'da gerçekleştirildi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, bir otelde düzenlenen konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de başarılı özel sporcuların olduğunu söyledi.


Engellerin bedenlerde değil, zihinlerde ve gönüllerde olduğunu ifade eden Köşger, "Zihninizdeki, gönlünüzdeki engeli kaldırdığınız zaman dünyada erişemeyeceğiniz başarı yok. Özel sporcularımız bunu çok güzel bir şekilde tüm dünyaya ispatladı. Emeği geçenlere tek tek teşekkür ediyorum." diye konuştu.


Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu da gerçekleştirilen konferansın, engellerin ötesine geçen iradenin ve herkese örnek başarı hikayelerinin sesi olmayı amaçladığını belirtti.


Açılış konuşmalarının ardından Serkan Bayam'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansa geçildi.




#Sessiz Devrim Paralimpik Yolculuk Konferansı
#Paralimpik
#Adana
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne kadar sürecek? İşte 2025 karne günü ve yaz tatili başlangıcı ve bitişi