Levent Çakmur Short Track Olimpik Milli Takımı'nı ağırladı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Işık, Naci Korucu ve Köksal Kaçmaz ile Short Track Olimpik Milli Takım teknik heyeti ve sporcularla bir araya gelerek Dadaşlar diyarında yapılan kampı değerlendirdi ve yarışmalar öncesinde olimpik sporculara başarı dileklerini iletti.