YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2025? YKS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na sayılı günler kala gözler sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Üç oturumda gerçekleştirilecek üniversite sınavında öğrenciler, hangi okulda sınava gireceklerini ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav giriş belgesiyle öğrenecek. Sınav tarihi yaklaşırken adaylar, belgelerin erişime açılacağı günü merakla bekliyor.
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı gün kala sınav yerlerinin açıklanacağı tarih öğrencilerin gündemine oturdu. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak sınav öncesinde hangi okulda ve salonda sınava gireceklerini merak ediyor. Gözler şimdi ÖSYM’nin yayımlayacağı sınav giriş belgelerinde.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulacak olan 2025 YKS sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı.
YKS sınav giriş yerleri genellikle sınavdan 10 gün önce ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden erişime açılıyor.
Buna göre; 2025 YKS sınav giriş yerlerinin haziran ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor.
TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:
İlgili oturuma ait sınava giriş belgesi
Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresidolmamış pasaport dışında; Türkvatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kartın aslı, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğütarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalımühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)
Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.