Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
AB üyesi dokuz ülkeden AB Komisyonu'na ortak mektup: Batı Şeria’daki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti sona erdirin

AB üyesi dokuz ülkeden AB Komisyonu'na ortak mektup: Batı Şeria’daki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti sona erdirin

20:2219/06/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
AB ülkelerinin dışişleri bakanları mektupta, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin ve oradaki yerleşimlerin yasa dışı olduğuna vurgu yaptı.
AB ülkelerinin dışişleri bakanları mektupta, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin ve oradaki yerleşimlerin yasa dışı olduğuna vurgu yaptı.

Avrupa Birliği'ne üye dokuz ülkenin Dışişleri Bakanı, AB Komisyonu’na ortak bir mektup göndererek, Batı Şeria’daki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticaretin sona erdirilmesi için somut adımlar atılmasını talep etti. Uluslararası Adalet Divanı kararına atıf yapan bakanlar, işgalin sürmesine katkı sağlayan ekonomik ilişkilerin son bulması gerektiğini vurguladı. Avrupa, en büyük ticaret ortağı olduğu İsrail’i uluslararası hukuka uymaya çağırıyor. Mektup, AB'nin İsrail'le olan ekonomik bağlarının, işgale dolaylı destek anlamına geldiğine dikkat çekiyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 9 ülke, AB Komisyonu'ndan Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticaretin nasıl sona erdirilebileceği konusunda öneriler geliştirmesini talep etti.

Dokuz Bakandan Kallas'a ortak mektup

Belçika, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, Slovenya, İspanya ve İsveç dışişleri bakanları, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a hitaben ortak bir mektup kaleme alarak, AB Komisyonu'nu Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti durdurmaya yönelik bir formül hazırlamaya davet etti.

"İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali yasa dışı"

AB ülkelerinin dışişleri bakanları mektupta, Uluslararası Adalet Divanı'nın 2024 yılı temmuz ayındaki tavsiye kararına değinerek, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin ve oradaki yerleşimlerin yasa dışı olduğuna vurgu yaptı.

"İşgalin sürdürülmesine katkı sağlayan ticaret ilişkilerinden kaçınılmalı"

Devletlerin bu işgalin sürdürülmesine katkı sağlayan ticaret ve yatırım ilişkilerinden kaçınmaları gerektiğini ifade eden mahkeme kararına değinen bakanlar, "Yasa dışı yerleşimlerle mal ve hizmet ticaretinin etkili bir biçimde nasıl sona erdirileceğine dair bir öneri sunulduğunu göremedik" ifadelerini kullandı.

Mektupta, "Mahkeme tarafından belirlenen yükümlülüklere AB düzeyinde uyum sağlanması için AB Komisyonu tarafından somut tedbir önerileri geliştirilmesi gerekiyor" denildi.

Avrupa Birliği, İsrail'in en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor ve İsrail, toplam ticaretinin yaklaşık üçte birini Avrupa Birliği ülkeleriyle gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl, AB ile İsrail arasındaki ticaret hacmi, 42,6 milyar euro olarak gerçekleşti. Diğer yandan, bunun ne kadarının İsrail yerleşimleri ile olduğu bilinmiyor.



#Avrupa Birliği
#Batı Şeria
#İşgal
#İsrail
#Mektup
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? MEB 2025 AÖL Açık Lise sınav tarihleri