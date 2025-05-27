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İsrail Filistin'deki işgalini genişletiyor

İsrail Filistin'deki işgalini genişletiyor

20:4127/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
AA
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İşgalci İsrail, Filistin toprakları üzerinde 22 yeni yasa dışı yerleşim birimi kuruyor.
İşgalci İsrail, Filistin toprakları üzerinde 22 yeni yasa dışı yerleşim birimi kuruyor.

İsrail basınının yaptığı açıklamada, iki bakanın teklifi sonrası İsrail Güvenlik Kabini gasbedilen topraklarda 22 yeni yasa dışı yerleşim biriminin inşa edilmesini kabul etti. İsrail'in işgal ettiği Filistin toprakları üzerinde 250'ye yakın yasa dışı yerleşim birimi bulunuyor.

İsrail Güvenlik Kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 22 yeni yasa dışı yerleşim birimi inşa edilmesine onay verdiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberde, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine 22 yeni yasa dışı yerleşim birimi kurulmasını teklif ettiği belirtildi.

Kabinenin söz konusu öneriyi geçen hafta yapılan gizli oylamada Batı Şeria'da 22 yeni yasa dışı yerleşim biriminin inşa edilmesini kabul ettiği ifade edildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi

İsraillilerin Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarında faaliyet gösteren "Yesha Council" isimli kuruluşun Başkanı Israel Ganz, yerel basına yaptığı açıklamada, kabinenin bu adımının Batı Şeria'nın işgal edildiği 1967'den bu yana alınan "en önemli karar olduğunu" ileri sürdü.

Tel Aviv makamlarından gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 22 yeni yasa dışı yerleşim birimi kurulmasına karar verildiği haberine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu binlerce Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Filistin toprakları üzerinde 250'ye yakın yasa dışı yerleşim mevcut

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 250'ye yakın yasa dışı yerleşim birimi bulunuyor.

Filistin şehirlerini hatta köylerini bile birbirinden ayrılan bu yasa dışı yerleşim birimleri, bölgedeki işgali daha da derinleştiriyor.

Bu yasa dışı yerleşim birimlerindeki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da sık sık Filistinlilerin köylerine saldırıyor, evleri, araçların yanı sıra tarım arazilerini ateşe veriyor, zeytin ağaçlarını kesiyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle Batı Şeria'da işgalin boyunduruğu altındaki Filistinlilerin hayatı daha da güç hale geliyor.




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