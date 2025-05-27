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ABD'li görevliler yardım almaya gelen Filistinlilere ateş açtı

ABD'li görevliler yardım almaya gelen Filistinlilere ateş açtı

18:5627/05/2025, Salı
AA
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Açlıkla mücadele eden Filistin halkının akın ettiği Gazze'nin güneyindeki Refah'taki yardım dağıtım merkezinde ABD'li askerler ateş açtı.
Açlıkla mücadele eden Filistin halkının akın ettiği Gazze'nin güneyindeki Refah'taki yardım dağıtım merkezinde ABD'li askerler ateş açtı.

İsrail'in yardım girişlerini engellemesinin ardından Filistin halkı, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta İsrail yönetiminin desteğiyle kurulan yardım dağıtım merkezine akın etti. Binlerce Filistinlinin alana girmesinin ardından ABD'li görevliler Filistinlileri dağıtmak için havaya ateş etti.

İsrail yönetiminin desteklediği ve bugün faaliyetlerine başladığı duyurulan Gazze Şeridi'nin güneyindeki
"Gazze İnsani Yardım Vakfı"
nın kontrolündeki dağıtım noktasında ABD'li görevlilerin, yardım almak için alana giren binlerce Filistinliyi dağıtmak için havaya ateş açtığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberde, binlerce Filistinlinin yardım almak için Gazze'nin güneyindeki Refah'ta kurulan dağıtım merkezine akın ettiği belirtildi.

İsrail'in yardım girişlerini engellemesi nedeniyle açlıkla mücadele eden binlerce Filistinlinin engelleri aşarak topluca dağıtım noktasına girdiği ifade edildi.

Binlerce Filistinlinin alana girmesi sonrası ABD'li çalışanların yardım dağıtım noktasında kontrolü kaybettiği aktarıldı.

ABD'li görevlilerin bir koli yardım almak için kilometrelerce yol yürüyen Filistinlileri dağıtmak amacıyla havaya ateş açtığı kaydedildi.

İsrail ordusu gözetiminde olan ve ABD'li özel şirketlerin yürüttüğü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın bugün bölgede 2 noktada faaliyetlerine başladığı duyurulmuştu.

Gazze'de çocuklar açlıkla mücadele ediyor.

Eleştirilerin hedefinde

Bu yılın şubat ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde "kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü" olarak kurulduğu söylenen
"Gazze İnsani Yardım Vakfı"
nın arkasında ABD ve İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv ve Washington yönetimleri bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Gazze'deki Filistin hükümeti bu vakfın Tel Aviv yönetiminin amaçları doğrultusunda çalıştığını ifade ediyor.

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, bu vakıf sayesinde Gazze'ye yardımlar konusunda BM ve diğer bağımsız yardım kuruluşlarının saf dışı edilmesi amaçlanıyor.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde kurulan vakıf, ABD tarafından "bağımsız" olarak değerlendirilmesine rağmen, kuruluşun İcra Direktörü Jake Wood, açılış töreninden bir gün önce istifa ettiğini duyurmuştu.

Wood, yardım planını hayata geçirmenin
"insani ilkelerle bağdaşmadığını"
ve
“tarafsızlık, insanlık ve bağımsızlık gibi temel prensiplerden taviz verilemeyeceğini"
ifade etmişti.


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