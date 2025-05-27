Bu alçak katiller yok edilmeden insanlığa huzur yok: Çocukları diri diri yaktı

Gazze’de soykırım yapan İsrail ordusunun kıyı şeridinin kuzeyinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği hava saldırısında çoğu çocuk onlarca kişi yanarak can verdi. Al-Aqsa TV ve Filistin kaynaklarına göre İsrail ordusu, şafak vakti Gazze kentinin ed-Durc Mahallesi'ndeki Fehmi el-Cercavi Okulu’nu hedef aldı. Saldırı sonucu 18’i çocuk en az 36 kişi hayatını kaybetti, okul çevresinde kurulan çadırlarda çıkan yangınlar nedeniyle 55 kişi yaralandı. Kaynaklar, saldırı sonrası bölgede yanarak kömürleşmiş bedenlerin olduğunu, yerinden edilmiş insanların çığlıklarının yükseldiğini dile getirdi. Gazze'nin kuzeyindeki Ambulans ve Acil Durum Hizmetleri Müdürü Faris Afane, "Okulda, yerinden edilen kişilerin barındığı 3 sınıfta yangın çıkmasıyla şaşkınlığa uğradık. İçeride uyuyan kadınlar ve çocuklar vardı, hepsinin bedenleri yandı" dedi. İsrail'in hedef aldığı okuldan sağ kurtulan Yusuf el-Kesih ise "Biz uyuyorduk aniden füze tavanı deldi ve patlama oldu. Birkaç dakika sonra yangın her şeyi yok etti. Herkes çığlık atmaya ve kaçmaya başladı ama maalesef alevlerin içinde kalanlar yandı" sözleriyle yaşanan dehşeti anlattı.

YÜREK DAĞLAYAN GÖRÜNTÜ

Sosyal medyada yer alan görüntülerde çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiği ve yaralandığı, bazılarının ise alevlerden kaçmaya çalıştığı görüldü. Küçük bir kız çocuğunun alevlerin ortasında çaresiz kaldığı ve kaçmaya çalıştığı görüntüler ise kan dondurdu. Annesi ve 5 kardeşini saldırıda kaybeden Verd el-Şeyh Halil, mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Gözyaşları içinde babasına sarılan Verd'in durumu görenlerin yüreğini dağladı.

'ATEŞİN ÜZERİNDE YÜRÜDÜM'

Anadolu Ajansı'na konuşan Verd, “Benim adım Verd (Gül). 5 yaşındayım. Ne olduğunu tam anlayamadım. Sadece yere düşen bir bomba sesi duydum. Sınıfın çatısı üzerimize düştü. Sınıfların çoğu alev almıştı. Kız kardeşlerimin hepsi şehit oldu. Bu okulda kardeşlerim öldü. Onlarla birlikte dönmeyi istiyordum. Ateş çok büyüktü. Kurtulmak için ateşin üzerinde yürümek zorunda kaldım. Kız kardeşlerimin hepsi öldü. Onlarla birlikte dönmek istiyordum... Beni ve babamı Baptist Hastanesi’ne götürdüler. Babamın yüzünde yaralar vardı” diye konuştu.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Bu saldırı, yaklaşık 600 gündür süren etnik temizlik ve sistematik soykırım politikasının açık bir parçasıdır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, İsrail’in bugüne kadar 241 sığınma merkezini doğrudan hedef aldığı hatırlatıldı. İşgalci güç ise yaptığı katliamı, “Hamas’ı hedef aldık” diyerek savundu.







