İşgal ordusu bir evden 19 kişiyi öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye el-Beled bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 19 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Sağlık kaynakları, Cibaliya el-Belede bölgesindeki saldırının hedefi olan evin Abdurabbuh ailesine ait olduğunu ve enkazında 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti. Görgü tanıkları, evin birkaç katlı olduğunu ve onlarca yerinden edilmiş Filistinliye barınma imkanı sağladığını, saldırı sonucu tamamen yıkıldığını bildirdi. Terör deleti dün sabahtan akşama en az 74 kişiyi katletti. Son 48 saatte Gazze’ye 200 saldırı gerçekleştirdiğini açıklayan İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana 53 bin 977 sivili öldürdü.