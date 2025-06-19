ABD basını: Trump saldırı planlarını onayladı

ABD'nin İran'a doğrudan saldırıp saldırmayacağı tartışma konusu olurken Wall Street Journal, Trump'ın ilgili planı onayladığını ancak "vur emri" vermediğini aktardı. Wall Street Journal'ın görüşmelerden bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarına yeşil ışık yaktı.

Gazetecilere dün yaptığı açıklamada da Trump, Orta Doğu'daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini söylemiş ve "Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermedim. Nihai kararımı, son saniyeden önce vermek istiyorum çünkü savaşta işler değişir" ifadelerini kullanmıştı.