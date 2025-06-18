İran'dan İsrail'e balistik füze saldırısı: İşte İsrail ile İran arasındaki savaşın yedinci gününde yaşananlar

Geçtiğimiz hafta İran ile İsrail arasında başlayan çatışmalar yedinci gününe girdi.

Altıncı günde İsrail, İran'a yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in karargahının bulunduğu bölgenin vurulduğu ileri sürülen saldırılardan saatler sonra İran'a ait üç uçak, daha önce ABD ile Tahran arasında gerçekleştirilen müzakerelerde arabuluculuk yapan Umman'ın başkenti Maskat'a gitti. Bu uçaklarda müzakere heyeti olduğu iddia edildi.

Akşam saatlerinde ise İran, Siccil füzesini ateşledi ancak füzenin akıbetine ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.





İsrail’in borsa binası vuruldu Dünya





Savaşın yedinci gününde yaşananlar ise şöyle gelişti:

09.30: Netanyahu'dan İran'a tehdit

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Soroka Hastanesi'nin İran'ın misilleme saldırısında hasar almasına ilişkin bir açıklama yaptı. Netanyahu, misillemeye karşılık vereceklerini belirterek, İran'ın ağır bir bedel ödeyeceğini dile getirdi.

09.00: İsrail'e balistik füze saldırısı: Hastane ile borsa binasında patlama ve yıkım

İsrail Ordusu'ndan yapılan bilgilendirmeye göre; sabah saatlerinde İran tarafından Tel Aviv, Kudüs ve birçok bölgeye balistik füzeler ateşlendi.

Hastane ile borsa binasında patlama ve yıkım meydana geldi. Ordu vatandaşları sığınaklara girmeleri konusunda uyardı. Ayrıca, İsrail acil yardım biriminin patlama ve yıkımların yaşandığı bölgelere hareket ettiği belirtildi.





İran’ın füzeleri İsrail’in en büyük hastanesine düştü Dünya





08.16: İran'ın 20'den fazla füzeyle yaptığı misillemede Tel Aviv çevresinde isabetler olduğu bildirildi.

08.00: İsrail basını, İran'ın sabah saatlerinde füzelerle yaptığı misillemede başkent Tel Aviv ve bazı yerlerin isabet aldığını bildirdi.

07.52: İran ordusu sabah saatlerinde İsrail' karşı füze saldırısı başlattı.

İsrail'de hastane binasında patlama ve yıkım meydana geldi.

07.36: İsrail, İran'da Arak Ağır Su Nükleer Tesisi'ni vurdu

İsrail'in İran'ın Merkezi eyaletinde bulunan Arak Ağır Su Nükleer Tesisi'ne saldırdı. Tesnim Haber Ajansı, İran Atom Enerjisi Kurumu Bilgilendirme Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. İsrail'in sabah saatlerinde Arak Ağır Su Nükleer Tesisi'ne (Şehid Handab Araştırma Reaktörü) saldırıda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Saldırı can kaybı ya da yaralanma olmadı. Önceden alınmış güvenlik önlemleri sayesinde, tesis çevresindeki bölge halkı açısından da hiçbir risk veya zarar söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

İran devlet televizyonuna göre de tesiste nükleer sızıntı olmadığı kaydedildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, birkaç gün önce, İsrail'in Kum kentindeki Fordo Nükleer Tesisi'ne saldırı sonrasında tesiste küçük çapta hasar oluştuğunu fakat nükleer kirlilik meydana gelmediğini, İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırı sonrasında ise tesis içerisinde nükleer kirlilik meydana geldiğini fakat bu kirliliğin tesisin dışına yayılmadığını söylemişti.





İsrail’in Demir Kubbesi füzeleri engelleyemedi Dünya





01.13: İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşılık meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edeceğini belirterek, "Gayrimeşru, soykırımcı ve işgalci İsrail rejimi hariç, diplomasiye de bağlılığımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

00.31: Amerikan Wall Street Journal, Trump'ın İran'a yönelik kararı planlarını onayladığını ancak nihai kararı vermediğini yazdı.

19 Haziran itibariyle; 00.07 : İran yeni bir füze saldırısı başlattı; Tel Aviv'de sirenler çalıyor.

23.39: İran'ın ateşlediği Siccil füzesinin Akdeniz'e düştüğü iddia edildi.

22.43: Müslüman Kardeşler'den Hamaney'e mektup: İsrail'in acımasız saldırganlığı karşısında İran'a tam desteğimizi teyit ediyor ve şehitlere başsağlığı diliyoruz.

22:33: İran televizyonlarına siber saldırı düzenlenerek ayaklanma çağrısı yapıldı.

22.19: ABD Başkanı Donald Trump, İran-İsrail'le alakalı görüşmeyi bir saat içerisinde yapacaklarını söyledi.

22.00: İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tümgeneral Effie Defrin, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın batısına yeni bir hava saldırısı başlattığını ve bir tanksavar füze üretim tesisi vurduğunu bildirdi.

21.40: Tahran'da patlama seslerinin duyuldu

21.28: ABD, Tel Aviv'deki büyükelçilik personelinin tamamını tahliye etti.

19.40: İran, İsrail'e yeni füze saldırısı başlattı. Tahran'ın ateşlediği füzelerin 'Hürremşehr' olduğu bildirildi.

19.00: Tahran'da Şehran petrol tesisi vuruldu.

18.35: İran'a ait üç uçak, daha önce ABD ile Tahran arasında gerçekleştirilen müzakerelerde arabuluculuk yapan Umman'ın başkenti Maskat'a gitti. Bu uçaklarda müzakere heyeti olduğu iddia edilse de henüz resmi bir açıklama yok.







