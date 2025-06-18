İran'dan İsrail'e balistik füze saldırısı: İşte İsrail ile İran arasındaki savaşın yedinci gününde yaşananlar

İran ile İsrail arasındaki savaş yedinci günde de devam etti. Altıncı günde İsrail, Tahran'a yeni hava saldırısı düzenledi ve Hamaney'in karargahının bulunduğu bölgenin vurulduğunu ileri sürdü. Akşam saatlerinde İsrail, İran kanallarına siber saldırı düzenleyerek ayaklanma çağrısı yaptı. İran ise Hürremşehr füzesini ateşledi ancak füzenin akıbetine ilişkin resmi bilgi paylaşılmadı. Öte yandan ateşlenen füzenin Hürremşehr değil Siccil füzesi olduğu bildirildi. İran ordusu bu sabah saatlerinde İsrail'e karşı füze saldırısı başlattı. Saldırı sonrası Tel Aviv ve Kudüs'te patlamalar yaşandığı bildirildi. Hastane ile borsa binasında yıkım meydana geldi. İşte savaşın yedinci gününde yaşanan gelişmeler.
Geçtiğimiz hafta İran ile İsrail arasında başlayan çatışmalar yedinci gününe girdi.
Altıncı günde İsrail, İran'a yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi.
İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in karargahının bulunduğu bölgenin vurulduğu ileri sürülen saldırılardan saatler sonra İran'a ait üç uçak, daha önce ABD ile Tahran arasında gerçekleştirilen müzakerelerde arabuluculuk yapan Umman'ın başkenti Maskat'a gitti. Bu uçaklarda müzakere heyeti olduğu iddia edildi.
Akşam saatlerinde ise İran, Siccil füzesini ateşledi ancak füzenin akıbetine ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.
Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Soroka Hastanesi'nin İran'ın misilleme saldırısında hasar almasına ilişkin bir açıklama yaptı. Netanyahu, misillemeye karşılık vereceklerini belirterek, İran'ın ağır bir bedel ödeyeceğini dile getirdi.
İsrail Ordusu'ndan yapılan bilgilendirmeye göre; sabah saatlerinde İran tarafından Tel Aviv, Kudüs ve birçok bölgeye balistik füzeler ateşlendi.
Hastane ile borsa binasında patlama ve yıkım meydana geldi. Ordu vatandaşları sığınaklara girmeleri konusunda uyardı. Ayrıca, İsrail acil yardım biriminin patlama ve yıkımların yaşandığı bölgelere hareket ettiği belirtildi.
İsrail'in İran'ın Merkezi eyaletinde bulunan Arak Ağır Su Nükleer Tesisi'ne saldırdı. Tesnim Haber Ajansı, İran Atom Enerjisi Kurumu Bilgilendirme Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. İsrail'in sabah saatlerinde Arak Ağır Su Nükleer Tesisi'ne (Şehid Handab Araştırma Reaktörü) saldırıda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Saldırı can kaybı ya da yaralanma olmadı. Önceden alınmış güvenlik önlemleri sayesinde, tesis çevresindeki bölge halkı açısından da hiçbir risk veya zarar söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.
- İran devlet televizyonuna göre de tesiste nükleer sızıntı olmadığı kaydedildi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, birkaç gün önce, İsrail'in Kum kentindeki Fordo Nükleer Tesisi'ne saldırı sonrasında tesiste küçük çapta hasar oluştuğunu fakat nükleer kirlilik meydana gelmediğini, İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırı sonrasında ise tesis içerisinde nükleer kirlilik meydana geldiğini fakat bu kirliliğin tesisin dışına yayılmadığını söylemişti.