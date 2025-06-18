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Hamaney'den İsrail ve ABD'ye rest: İran teslim olmayacak

Hamaney'den İsrail ve ABD'ye rest: İran teslim olmayacak

15:4818/06/2025, Çarşamba
G: 18/06/2025, Çarşamba
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Ali Hamaney
Ali Hamaney

Terör devleti İsrail ile patlak veren savaşa dair açıklamasında teslim olmayacaklarını söyleyen İran lideri Ali Hamaney, ABD’nin herhangi bir askeri müdahalesinin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını söyledi.

İsrail- İran arasındaki karşılıklı misilleme saldırıları sürüyor.


Terör devleti İsrail’in 13 Haziran'da başlattığı
"Yükselen Aslan"
saldırısı ve İran'ın
"Gerçek Vaat"
adını verdiği misillemesiyle başlayan süreçte altıncı gün geride kalmak üzere.

Saldırılar gece boyunca da sürdü


İsrail'in saldırılarında, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 224 kişi öldü.


İran, insansız hava araçlarının yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı.


İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan füzeler nedeniyle İsrail'de, en az 24 kişi hayatını kaybetti.


Karşılıklı saldırılar altıncı gece de devam etti.


Hamaney açıklamalar yaptı


İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, devlet televizyonunda yayımlanan mesajında, İsrail’in “aptalca ve kötü niyetli saldırılarına karşı İran halkının kararlı, cesur ve duyarlı davranışına” övgüde bulundu.


Hamaney, ABD'nin olası saldırı tehditlerine de yanıt verdi.


"İran tehdit diline boğun eğmez"


Hamaney, “İran halkı tehdit diline boyun eğmez. Ne dayatılmış bir barışı ne de bir savaşı kabul ederiz.” dedi.


ABD’ye açık mesaj veren Hamaney, “İran teslim olmayacak. Atılacak her saldırı ciddi ve telafisi imkânsız sonuçlar doğurur.” uyarısında bulundu.


"Saldırıyı halkımız unutmayacak"


Hamaney ayrıca,
"Amerikalılar, herhangi bir askeri müdahalenin kendileri için telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını bilmeli."
diyerek olası bir saldırının bedelinin ağır olacağını vurguladı.

"Şehitlerin kanı ve topraklarımıza yapılan saldırı halkımız tarafından asla unutulmayacak."
ifadelerini kullandı.



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