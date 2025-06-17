İran-İsrail birbirini vurmaya devam ediyor: İşte savaşın altıncı gününde yaşananlar

"Bu, İsfahan’ın doğusundaki bölgelerden biri. Bu sabah saat 05.00 civarında, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun onurlu hava savunması son derece gelişmiş bir Hermes insansız hava aracını imha etti ve düşürdü. Bu İHA, hedef alma amacıyla silahlarla donatılmıştı, ancak bu silahları hedeflerine ateşleme şansı bile bulamadı. Bu da gösteriyor ki hava savunma güçlerimiz tamamen hazır durumda ve bu İHA’yı etkisiz hale getirdiler."