İran-İsrail birbirini vurmaya devam ediyor: İşte savaşın altıncı gününde yaşananlar

İsrail, geçtiğimiz hafta çarşamba gecesi İran'a düzenlediği hava saldırısı sonrası başlayan gerilim her geçen gün tırmanıyor. Karşılıklı saldırılar sürerken altıncı güne girilen çatışmalara ABD'nin dahil olacağı konuşulurken, ABAD Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Hamaney'in yerini bildiklerini ancak şimdilik öldürmeyeceklerini söyledi.
Terör devleti İsrail, geçtiğimiz hafta çarşamba gecesi İran'a hava saldırıları düzenledi.
200 uçakla düzenlenen saldırılarda İran ordusunun üst düzey isimleri, nükleer bilim adamları ve yüzlerce sivil hayatını kaybetti.
İran, sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı saldırılara füze saldırılarıyla cevap verdi.
IRIB News, İsrail'e ait Hermes 900 füzesinin düşürüldüğünü duyurdu. İranlı haber ajansının olay yerindeki muhabiri şu ifadelerle aktardı:
- "Bu, İsfahan’ın doğusundaki bölgelerden biri. Bu sabah saat 05.00 civarında, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun onurlu hava savunması son derece gelişmiş bir Hermes insansız hava aracını imha etti ve düşürdü. Bu İHA, hedef alma amacıyla silahlarla donatılmıştı, ancak bu silahları hedeflerine ateşleme şansı bile bulamadı. Bu da gösteriyor ki hava savunma güçlerimiz tamamen hazır durumda ve bu İHA’yı etkisiz hale getirdiler."
Haber ajansı "Hermes 900 modeli, İsfahan’ın doğusunda 8 gelişmiş füzeyle hedef alınarak düşürüldü" diye ekledi. Hermes 900, İsrail merkezli Elbit Systems şirketi tarafından orta irtifa taktik görevler için tasarlanmış, çok amaçlı ve uzun menzilli bir insansız hava aracı.
İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, İran Polis Sözcüsü Said Muntazerulmehdi, İsrail ajanlarının kullandığı değerlendirilen 14 insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek imha edildiğini belirtti. İranlı Sözcü, Tahran, Elburz ve İsfahan'da, İsrail ajanlarınca kullanılan "intihar amaçlı" İHA, dron ve patlayıcı malzeme üreten atölyelerin tespit edildiğini ve burada 14 İHA'nın imha edildiğini kaydetti.
- Elburz ve Tahran'da İHA ve patlayıcı madde taşıyan 3 aracın da ele geçirildiğini ifade eden Muntazerulmehdi, Irak polisinin de sınırda 3 İHA yüklü aracı tespit ettiğini ve faillerini yakaladığını ifade etti.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Tahran'ın güneyindeki Veramin İlçe Kaymakamı Hüseyin Abbasi, İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının Veramin çevresinde imha edilerek düştüğünü belirtti. Emniyet birimlerinin olayla ilgili inceleme başlattığını dile getiren Abbasi, düşen uçağın pilotuna ilişkin bilgi vermedi.
- İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 13 Haziran'dan bu yana İran kaynaklarına göre, İsrail'e ait 3 savaş uçağı düşürülmüştü.