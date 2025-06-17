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İran-İsrail birbirini vurmaya devam ediyor: İşte savaşın altıncı gününde yaşananlar

İran-İsrail birbirini vurmaya devam ediyor: İşte savaşın altıncı gününde yaşananlar

22:0117/06/2025, Salı
G: 18/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İran, çatışmaların altıncı gününde gece saatlerinde İsrail'e hava saldırısı başlattı.
İran, çatışmaların altıncı gününde gece saatlerinde İsrail'e hava saldırısı başlattı.

İsrail, geçtiğimiz hafta çarşamba gecesi İran'a düzenlediği hava saldırısı sonrası başlayan gerilim her geçen gün tırmanıyor. Karşılıklı saldırılar sürerken altıncı güne girilen çatışmalara ABD'nin dahil olacağı konuşulurken, ABAD Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Hamaney'in yerini bildiklerini ancak şimdilik öldürmeyeceklerini söyledi.

Terör devleti İsrail, geçtiğimiz hafta çarşamba gecesi İran'a hava saldırıları düzenledi.

200 uçakla düzenlenen saldırılarda İran ordusunun üst düzey isimleri, nükleer bilim adamları ve yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

İran, sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı saldırılara füze saldırılarıyla cevap verdi.

YouTube
İran-İsrail birbirini vurmaya devam ediyor: İşte savaşın altıncı gününde yaşananlar
Dünya
17 Haziran, Salı
Karşılıklı çatışmalar sürerken savaşın altıncı gününde yaşananlar ise şöyle gelişti:
10.25:
İsrail'in Hermes'i imha edildi

IRIB News, İsrail'e ait Hermes 900 füzesinin düşürüldüğünü duyurdu. İranlı haber ajansının olay yerindeki muhabiri şu ifadelerle aktardı:

  • "Bu, İsfahan’ın doğusundaki bölgelerden biri. Bu sabah saat 05.00 civarında, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun onurlu hava savunması son derece gelişmiş bir Hermes insansız hava aracını imha etti ve düşürdü. Bu İHA, hedef alma amacıyla silahlarla donatılmıştı, ancak bu silahları hedeflerine ateşleme şansı bile bulamadı. Bu da gösteriyor ki hava savunma güçlerimiz tamamen hazır durumda ve bu İHA’yı etkisiz hale getirdiler."
YouTube
İran-İsrail birbirini vurmaya devam ediyor: İşte savaşın altıncı gününde yaşananlar
Dünya
17 Haziran, Salı
8 füzeyle düşürüldü

Haber ajansı "Hermes 900 modeli, İsfahan’ın doğusunda 8 gelişmiş füzeyle hedef alınarak düşürüldü" diye ekledi. Hermes 900, İsrail merkezli Elbit Systems şirketi tarafından orta irtifa taktik görevler için tasarlanmış, çok amaçlı ve uzun menzilli bir insansız hava aracı.

10:16
İran, MOSSAD'ın kullandığı 14 İHA'yı imha etti

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, İran Polis Sözcüsü Said Muntazerulmehdi, İsrail ajanlarının kullandığı değerlendirilen 14 insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek imha edildiğini belirtti. İranlı Sözcü, Tahran, Elburz ve İsfahan'da, İsrail ajanlarınca kullanılan "intihar amaçlı" İHA, dron ve patlayıcı malzeme üreten atölyelerin tespit edildiğini ve burada 14 İHA'nın imha edildiğini kaydetti.

  • Elburz ve Tahran'da İHA ve patlayıcı madde taşıyan 3 aracın da ele geçirildiğini ifade eden Muntazerulmehdi, Irak polisinin de sınırda 3 İHA yüklü aracı tespit ettiğini ve faillerini yakaladığını ifade etti.
09:33:
İran, bir F-35'in daha düşürüldüğünü öne sürdü

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Tahran'ın güneyindeki Veramin İlçe Kaymakamı Hüseyin Abbasi, İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının Veramin çevresinde imha edilerek düştüğünü belirtti. Emniyet birimlerinin olayla ilgili inceleme başlattığını dile getiren Abbasi, düşen uçağın pilotuna ilişkin bilgi vermedi.

  • İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 13 Haziran'dan bu yana İran kaynaklarına göre, İsrail'e ait 3 savaş uçağı düşürülmüştü.
09.14:
ABD, Kudüs Büyükelçiliğini kapattı
09.02:
İran'da MOSSAD ajanı olmakla suçlanan 5 kişi gözaltına alındı
08.34
:
ABD'li ve İsrailli medya kuruluşları, Washington yönetiminin İran'a karşı savaşa girebileceğini bildirdi.
07.43:
İran füzeleri İsrail'e isabet etti
07.39:
İsrail İran'ın askeri fabrikalarını vurdu
07.24:
İ
srail Tahran'da bir üniversiteyi vurdu
06.31:
İran, Tel Aviv'de bir bölgenin tahliyesi için uyarı yayınladı
YouTube
İran-İsrail birbirini vurmaya devam ediyor: İşte savaşın altıncı gününde yaşananlar
Dünya
17 Haziran, Salı
02.29:
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı.01.00: Bazı İsrail kaynakları, bir noktaya füzenin isabet ettiğini bildirdi.
00.53:
İran'ın 20'den fazla füzeyle saldırdığı bildirildi.
00.45:
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
00.43:
İran'ın füze saldırısı başladı, Tel Aviv'de sirenler çalıyor.
YouTube
İran-İsrail birbirini vurmaya devam ediyor: İşte savaşın altıncı gününde yaşananlar
Dünya
17 Haziran, Salı

#İran
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