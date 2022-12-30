Dünya ABD donarken Biden sıcak tatilde Yolda evde ve araçlarında öldüler
AMERİKA

ABD donarken Biden sıcak tatilde: Yolda evde ve araçlarında öldüler

ABD’de ‘yüzyılın fırtınası’ olarak isimlendiren kar fırtınasında can kaybı artıyor. Son olarak New York’un Erie İlçesinde ölenlerin sayısının 37’ye yükseldiği açıklandı. Fırtınanın en çok etkilediği ilçelerden biri olan Buffalo’da ise ölü sayısı 25. Ülke dondurucu soğuklarla baş etmeye çalışırken, ABD Başkanı Joe Biden’ın yılbaşı tatili için ortalama sıcaklığın 30’lu derecelere yaklaştığı Karayip adalarına gitmesi, eleştirilere sebep oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD donarken Biden sıcak tatilde: Yolda evde ve araçlarında öldüler
​ABD’de ‘yüzyılın fırtınası’ olarak isimlendiren kar fırtınasında can kaybı artıyor.

ABD’de ‘yüzyılın fırtınası’ olarak isimlendiren kar fırtınasında can kaybı artıyor. Son olarak New York’un Erie İlçesinde ölenlerin sayısının 37’ye yükseldiği açıklandı. Fırtınanın en çok etkilediği ilçelerden biri olan Buffalo’da ise ölü sayısı 25. Önümüzdeki günlerde artan sıcaklıkların karı eritmesi ile daha fazla kurbanın ortaya çıkması bekleniyor. Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown acı tabloyu “Kar yığınları içinde ölen insanlarımız var. İnsanlar sokakta yürürken, evlerinde ve arabalarında hayatlarını kaybettiler” sözleri ile anlattı. Öte yandan Kar fırtınasının onlarca can aldığı ABD’nin şimdi de yağmacılarla başı dertte. İnternete düşen görüntülerde mahalle sakinleri ve işletme sahiplerinin ellerinde sopalar ve silahlarla sokaklarda nöbet tuttuğu görülürken, hırsızların dükkanları harap ettiği görüldü.

Öte yandan ülke dondurucu soğuklarla baş etmeye çalışırken, ABD Başkanı Joe Biden’ın yılbaşı tatili için ortalama sıcaklığın 30’lu derecelere yaklaştığı Karayip adalarına gitmesi, eleştirilere sebep oldu.

New York karla mücadele ederken belediye başkanı tatile çıkmış
DÜNYA
New York karla mücadele ederken belediye başkanı tatile çıkmış
EYTlilerin yaş ortalaması 49,9

EYT'lilerin yaş ortalaması 49,9

​Kıdem tazminatları doğrudan işçiye.
2023 Aşık Veyselin yılı

2023 'Aşık Veysel'in yılı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı.
EYTliyiz sevinçliyiz

EYT'liyiz sevinçliyiz

​Müjdeyi duyanlar konvoy ve davul zurnalarla adeta bayram yaptı.
Teknolojiye 7 destek

Teknolojiye 7 destek

​4 milyar liralık bütçe ayrıldı.
Ege'de 1 mil dahi vermeyiz

Ege'de 1 mil dahi vermeyiz

​Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz.
Dilimizde tüy bitti

Dilimizde tüy bitti

​İmamoğlu ve Yavaş'a bir veto daha.

​İlçelerden merkeze tek araçla yolculuk dönemi başladı
Doğum gününü kutladı

Doğum gününü kutladı

​2022'nin son zirvesi.
İstanbul'da doğal gaza indirim

İstanbul'da doğal gaza indirim

​Konutlarda yüzde 12 olarak uygulanacak.
Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine hiçbir şey yapmayız

Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine hiçbir şey yapmayız

​Bakan Akar Moskova'daki görüşmeyle ilgili net mesaj verdi.
Ukrayna unuyla savaştılar

Ukrayna unuyla savaştılar

​İspanya'dan gelen görüntüler tepki çekti.
ABD donarken Biden sıcak tatilde

ABD donarken Biden sıcak tatilde

​Yolda evde ve araçlarında öldüler.
Dijital TL ile ilk ödeme

Dijital TL ile ilk ödeme

​2023'ün ilk çeyreğinde seçili bankalarla genişletilecek.
Rusya'dan Ukrayna'ya 120 füze

Rusya'dan Ukrayna'ya 120 füze

​Ültimatom sonrası Kiev Odesa ve Jitomir'i vurdu.
Vodafone Park'ta <br>kritik '3' puan

Vodafone Park'ta
kritik '3' puan

​Beşiktaş evinde Adana Demirspor'u tek golle mağlup etti.
Dünya futbolu yasta: <br>Pele hayatını kaybetti

Dünya futbolu yasta:
Pele hayatını kaybetti

Efsane futbolcu Pele, 82 yaşında kansere yenik düştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.