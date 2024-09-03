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Dünya

ABD Gizli Servisi'nden Biden'a yasak: Çok tehlikeli olduğunu söylüyor

ABD Başkanı Joe Biden, Gizli Servis'in, "çok tehlikeli olduğu gerekçesiyle" kendisinin kalabalık yerlere gitmesine izin vermediğini söyledi.

20:56 - 3/09/2024 Tuesday
AA
ABD Başkanı Biden Gizli Servis'in, kalabalık yerlere gitmesine izin vermediğini söyledi.
ABD Başkanı Biden Gizli Servis'in, kalabalık yerlere gitmesine izin vermediğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'daki seçim çalışmalarının ardından Beyaz Saray'a dönüşünde basın mensuplarına gezisini değerlendirdi.

Bu tür seçim gezilerini sevdiğini söyleyen Biden, bir soru üzerine,
"Artık kalabalıkların olduğu yerlere gidemiyorum, Gizli Servis buna izin vermiyor. Çok tehlikeli olduğunu söylüyor."
dedi.

Biden'ın söz konusu videosu sosyal medyada viral olurken, özellikle Cumhuriyetçi hesapların Biden'ın bu sözlerini yoğun şekilde kullandığı görüldü.



#ABD
#ABD Gizli Servisi
#Joe Biden
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