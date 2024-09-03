ABD Gizli Servisi'nden Biden'a yasak: Çok tehlikeli olduğunu söylüyor

Gazze'de katliamlarına devam eden İsrail ordusunun daha önce hayatta olduğu bilinen 6 İsrailli esirin cesedine ulaşması işgalci gücü karıştırdı. Esir aileleri ve destekçileri ölümlerden Gazze'de ateşkese yanaşmayan Başbakan Netanyahu'yu sorumlu tuttu ve istifa çağrısında bulundu. Buna karşın ABD Başkanı Biden ve Netanyahu söz birliği ederek Hamas'ı hedef aldı.