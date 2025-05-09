Beyaz Saray: Hindistan-Pakistan çatışmasının çözüme kavuşturulması için çalışıyoruz

"Dışişleri Bakanı ve tabii ki aynı zamanda Ulusal Güvenlik Danışmanımız olan Marco Rubio'nun da yakından ilgilendiği bir konu olan bu meselenin mümkün olan en kısa sürede çözülmesini istediğini Başkan da ifade etti. Bakan Rubio, her iki ülkenin liderleriyle de sürekli iletişim halinde, bu çatışmayı çözüme kavuşturmaya çalışıyor."