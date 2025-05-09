Beyaz Saray: Hindistan-Pakistan çatışmasının çözüme kavuşturulması için çalışıyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Leavitt, "Bakan Rubio, her iki ülkenin liderleriyle de sürekli iletişim halinde, bu çatışmayı çözüme kavuşturmaya çalışıyor." İfadelerini verdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD yönetiminin, Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmanın çözüme kavuşturulması için çaba gösterdiğini söyledi. Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD'li sözcü, başta Başkan Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio olmak üzere ABD yönetiminin bu çatışmaya çözüm konusunda çaba harcadığını belirtti.
Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı
Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.
Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.
Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.