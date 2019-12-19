Dünya Darbeci General Haftere karşı 9 şehir seferberlik başlattı
AFRİKA

Darbeci General Hafter'e karşı 9 şehir seferberlik başlattı

Libya'nın başkenti Trablus'u darbeci General Halife Hafter güçlerine karşı savunmak için seferberlik başlatan şehirlerin sayısı Zuvara'nın katılımıyla 9'a yükseldi. Darbeci General Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Zuvara Belediye Meclisi, Zuvara İhtiyarlar ve İleri Gelenler Meclisi ile kentteki Ortak Güvenlik Odası, Askeri Oda ve Ulusal Emniyet Müdürlüğünden yapılan ortak seferberlik açıklaması, belediyenin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Devletin militarize olmasının kabul edilmeyeceği belirtilen açıklamada, batı bölgesindeki kentlere yönelik herhangi bir hareketliliği ve düşmanca saldırıları püskürtmek için hazır olunduğu ifade edildi.

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UMH karşı operasyon başlattı


Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

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Hafter 12 Aralık'ta saldırı başlattı

Darbeci General Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Hafter'in saldırı emri karşısında ülkenin batısında Misrata başta olmak üzere 8 kentte seferberlik ilan edilmişti.

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