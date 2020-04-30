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Dünya Esedden skandal koronavirüs haritası İskenderunu Suriye sınırlarına kattılar
ORTADOĞU

Esed'den skandal koronavirüs haritası: İskenderun'u Suriye sınırlarına kattılar

Kendi ülkesinde binlerce vatandaşını katleden Beşşar Esed, yine Türkiye'yi hedef alacak bir adım attı. Esed rejimin koronavirüs salgınıyla ilgili bilgilerin yer aldığı Suriye haritasında, İskenderun’u kendi sınırları içerisinde göstermesi tepkilere yol açtı.

Haber Merkezi DHA
Esed rejiminin skandal haritası
Esed rejiminin skandal haritası

Esed rejiminin koronavirüs salgınıyla ilgili bilgileri gösterdiği Suriye haritasında İskenderun’u kendi sınırlarında gösterdiği ortaya çıktı. Suriye iç savaşında yüzbinlerce vatandaşını katleden Esed'in, koronavirüs salgını gibi önemli bir konuda bile, Suriye haritasına İskenderun’u da ekleyerek Türkiye’yi kışkırtma çabasına girdiği değerlendiriliyor.

İSKENDERUN'U SURİYE SINIRLARINA KATTI


  • Esed rejimi koronavirüs salgınıyla ilgili bilgileri yayınladığı online Suriye haritasına İskenderun’u da ekledi. Koronavirüs salgınıyla ilgili verilerinin güncel olarak açıklandığı rejime ait resmi internet sitesindeki haritada İskenderun da Suriye sınırlarında gösteriliyor. Sitede yer alan haritanın kuzey batısında “İskenderun” olduğu görülüyor.

DHA
Esed rejiminin hazırladığı skandal harita.

Rejimin, İdlib’de yüzlerce sivil insanı hedef alan saldırılarını durdurmak için gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı harekatında, Esed Türkiye’yi hedef alan açıklamalar yapmıştı. Esed'in Suriye haritasındaki bu eklemeyle koranavirüs salgınını bile Türkiye’yi kışkırtmak için kullandığı değerlendiriliyor.

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