Dünya Firari FETÖcü Arif Erdemin nerede olduğu ortaya çıktı
AMERİKA

Firari FETÖ’cü Arif Erdem'in nerede olduğu ortaya çıktı

ABD'nin yerini bilmediğini söylediği firari FETÖ'cü Arif Erdem, yıllar sonra ikinci kez kameralara takıldı. Eski futbolcu Arif Erdem 1,5 yılın ardından New York'ta ortaya çıktı. ABD'nin daha önce yerinin bilinmediğini söylediği firari FETÖ'cü Erdem'in ABD'de olduğu bu fotoğraflarla belgelendi.

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Haber Merkezi Diğer
Firari FETÖ’cü Arif Erdemin nerede olduğu ortaya çıktı
FETÖ'cü Erdem'in ABD'de olduğu bu fotoğraflarla belgelendi.

Eski futbolcu Arif Erdem, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden günler sonra eşi ve iki çocuğuyla Türkiye'yi terk ederek Yunanistan'a kaçmıştı.

Yüklü miktarda parayla ortadan kaybolan Arif Erdem'in son durağı ise ABD olmuştu.

Burada gözlerden uzak yaşayan Arif Erdem, 2020 yılında Virginia eyaletinin Manassas şehrindeki bir Türk kahvaltı restoranında görüntülenmişti.

İki yıl sonra yeniden ortaya çıktı

Firari FETÖ'cü Erdem, uzun bir aradan sonra yine objektiflere yakalandı.

New York'ta yemek yedi

Erdem bu sefer de New York'ta görüldü. 24 TV'nin haberine göre, şehirdeki bir restorana giden Erdem, yemek yediği esnada mekandaki Türk vatandaşı tarafından fotoğraflandı.

ABD: Yerini bilmiyoruz

Türkiye, geçtiğimiz yıllarda Erdem için ABD'ye iade talebinde bulunmuştu ancak ABD ise 'yerini bilmedikleri' gerekçesiyle talebi karşılıksız bırakmıştı.

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