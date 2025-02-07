Hamas serbest bırakacağı İsrailli esirlerin isimlerini duyurdu

Hamas-İsrail arasında dördüncü esir takası | 1 Şubat 2025 | Gazze Şeridi
Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında terör devleti İsrail ile Hamas Hareketi arasında gerçekleştirilen esir takaslarında beşinci evreye geçildi. Hamas, serbest bırakacağı İsrailli üç esirin isimlerini duyurdu.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana
soykırım saldırılarını devam ettirdiği Gazze'de
ateşkes anlaşması
16 Ocak'tan beridir
devam ediyor.
Hamas,
bıraktığı her İsrailli esire karşılık
hapishanelerde tutulan ve
çoğu müebbet hapis cezasına çarptırılan
onlarca Filistinliyi serbest bıraktırıyor.
Beşinci takas 8 Şubat'ta gerçekleşecek
Beşinci takas 8 Şubat'ta gerçekleşecek
Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin
el-Kassam Tugayları tarafından bugün yapılan duyuruda,
yarın (8 Şubat Cumartesi)
üç İsrailli esirin daha
serbest bırakılacağı açıklandı.
İsrailli esirlerin isimlerinin de paylaşıldığı açıklamada, serbest bırakılacak esirlerin;
Eliyahu Datson Yosef Sharabi, Or Avraham Lisha Levi ve Ohad Ben Ami
olduğu ifade edildi.
Esir takaslarının ilk dört evresinde
13 İsrailli esire karşılık 583 Filistinli tutsak
serbest bırakıldı.
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