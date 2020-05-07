İran'dan İsrail’in su altyapısına elektronik saldırı: Başarılı olup olmadığı henüz bilinmiyor

İran, ABD’li hackerlar aracılığıyla İsrail’in temiz su tesislerine elektronik saldırı düzenledi. ABD’nin Enerji Bakanlığından adı belirtilmeyen bir yetkili Fox News’e yaptığı açıklamada, İran’ın saldırısına işaret ederek, ABD’nin kendisini ve müttefiklerini saldırılardan koruma gücüne sahip olduğunu söyledi ancak detay vermedi.

Gazetenin haberinde saldırının başarılı olup olmadığının ise bilinmediği aktarıldı.

Yedioth Ahronot gazetesinde daha önce yayımlanan bir haberde İsrail’in su tesislerinin elektronik saldırıya maruz kaldığı belirtilmişti.

İsrailli makamlardan söz konusu habere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.