Dünya İşgalci İsrail polisinin evini yıkıp gözaltına aldığı Filistinli aile serbest bırakıldı
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İşgalci İsrail polisinin evini yıkıp gözaltına aldığı Filistinli aile serbest bırakıldı

İşgalci İsrail güçlerinin dün işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerini yıkıp gözaltına aldığı Salihiye ailesinden beş kişi serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail polisinin evini yıkıp gözaltına aldığı Filistinli aile serbest bırakıldı
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Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evi yıkılan Mahmud Salihiye ile birlikte gözaltına alınan beş kişi, dün mahkemenin tahliye kararı vermesine karşı İsrail polisinin temyize gitmesi üzerine bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

Avukat Enver Beşir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Merkezi Mahkemenin, tutukluların serbest bırakılması kararına karşı polisin yaptığı itirazı reddettiğini söyledi.

Gözaltındaki beş Filistinli mahkemenin kararının ardından serbest bırakıldı.

Filistinli baba tüplerle evin çatısına çıktı

İşgalci İsrail polisi, Kudüs Belediyesinin istimlak kararı üzerine işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Salihiye ailesini, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evinden zorla çıkarmak üzere pazartesi sabahı bölgeye gelmişti.

Aile üyeleri ve polis arasında arbede yaşanırken, baba Mahmud Salihiye, ailenin diğer üyeleriyle mutfak tüpleri alarak çatıya çıkmış, kendisiyle birlikte evi patlatmakla tehdit etmişti.

İşgalci İsrailli belediyeye ait iş makineleri, karşılaştıkları direniş üzerine aileye ait bir oto galeri alanı ile bir fidanlığın yıkımını gerçekleştirerek bölgeden ayrılırken, Salihiye ailesi ve İsrail polisinin bekleyişi devam ediyordu.

İşgalci İsrail polisinin dün gece saat 03.00 civarı eve yeniden baskın düzenleyip aile fertlerini gözaltına almasının ardından belediye ekipleri evi yıkmıştı.

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