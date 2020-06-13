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AMERİKA

Kabul edelim Türkiye kararlı

ABD’li düşünce kuruluşu Jamestown Vakfı’nın Başkanı Glen Howard, Türkiye’nin Akdeniz hamlelerine ilişkin ilginç açıklamalar yaptı. ABD’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ağırlığını artık kabul etmesi gerektiğini ifade eden Howard, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’in geleceğinde rol almak konusundaki kararlılığını kabul etmeli ve ABD olarak Doğu Akdeniz’deki rolümüzü yeniden gözden geçirmeliyiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Glen Howard
Glen Howard

Washington merkezli Hudson Enstitüsü’nce düzenlenen bir panelde konuşan Howard, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını korumak adına Rusya ile karşı hamleler yapmaktan çekinmediğini belirterek şunları söyledi:

RUSYA’NIN ELİ ZAYIF

“Rusya Libya’da paralı savaşçılar, silahlar ve finansal hamlelerle alandaki durumu kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmeye çalıştı ancak Türkiye’nin hamleleri nedeniyle bu stratejisinde başarıya ulaşamadı. Libya, Rusya’nın benimsediği ulusal çıkarlar politikasının bir parçası durumunda ancak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ulusal güvenlik ve çıkarlarının ana temelini oluşturuyor. Bu nedenle Türkiye, sahip olduğu deniz ve hava gücü ile alandaki durumu değiştirdi. Haliyle Suriye’de güçlü bir ele sahip olan Rusya’nın Libya’daki eli ise oldukça zayıfladı. Özellikle Orta Doğu ve Almanya’dan asker çeken ABD, Rusya ile mücadele kapsamında Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurmak zorunda. Doğu Akdeniz, Türkiye için vazgeçilmez öneme sahip ve bu yüzden Libya’dalar. Bu noktada tıpkı Kıbrıs’ta ve şubat ayında Ruslara yaptıkları gibi bu konuda da karşılarına çıkan herkesle kafa kafaya geleceklerdir. Haliyle durumun ne kadar kritik olduğunu görmeli ve Türklerin çıkarlarının ne olduğunu anlamalıyız.”

ONLARI YANLIŞ ANLADIK

Bir dönem FETÖ firarilerine de ev sahipliği yapan Jamestown Vakfı’nın Başkanı Howard, ülkesinin FETÖ’ye desteği konusunda şöyle özeleştiride bulundu: “Türkiye özellikle ABD ve Batı tarafından yanlış okundu. Bence (Fetullah) Gülen darbesinden dolayı Türkiye’yi yanlış anladık. Bu (darbe) Türkiye’yi zayıflatma girişimiydi. Türkiye’nin iç sorunlarını ve verdikleri mücadeleyi anlamayan birçok insan Türkiye’yi yanlış okudu. Türkler, bunun altından kalkmayı başardılar ve çok daha güçlü programlar geliştiriyorlar. Bu yıl sonunda ilk çıkartma gemisini suya indirmeyi planlayan bir ülkeden bahsediyoruz. Bu, Doğu Akdeniz’deki dengelerde ve Türk donanmasında büyük etki yapacak. İnsansız hava araçları da dahil olmak üzere askeri teknolojide geldikleri noktayı göz önüne aldığımızda Türkiye’nin kazanan tarafta olacağına inanıyorum.”

NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor?
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NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor?
2011 yılında Kaddafi'nin öldürülmesiyle bir türlü istikrar sağlayamayan Libya, Türkiye ve dünya gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Fransa'dan Rusya'ya kadar birçok ülke Libya'daki gelişmeleri çok yakından takip etmekle kalmıyor, hem askeri hem de diplomatik olarak bu ülkede söz sahibi olmaya çalışıyor. Avrupa'nın güney kapısı konumunda olan ve zengin petrol kaynakları ile öne çıkan Libya, özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle birlikte kilit ülke haline geldi.

Peki Libya'da neler oluyor? Kim kimle savaşıyor? Türkiye neden bu ülkeye asker gönderiyor? 'Neler Oluyor?' serisinin ilk bölümü 'Libya'da neler oluyor?' ile karşınızdayız.

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