Kadın kılığına giren İsrail askerlerinden Filistinli komutanı kaçırma girişimi

En-Nasır Selahaddin Tugayları komutanlarından Ahmed Kamil Serhan, Han Yunus'ta İsrail ordusuna bağlı özel bir birim tarafından düzenlenen baskında şehit edildi.
Gazze'de topyekûn işgale hazırlanan İsrail, alçakça bir yönteme daha başvurdu. İsrail askerleri, kadın kılığına girerek Filistinli komutan Ahmed Kamil Serhan'ı kaçırmaya çalıştı. Başarısız olan İsrail askerleri bu kez de Serhan'ın eşi ve çocuğunu canlı kalkan olarak kullandı. Hamas'tan yapılan açıklamada Serhan'ın operasyonu engellediği ve İsrail güçleriyle girdiği çatışmada şehit olduğu belirtildi.
Hamas, İsrail askerlerinin öldürdükleri
En-Nasır Selahaddin Tugayları
komutanlarından
Ahmed Kamil Serhan
'ı, kadın kılığına girerek kaçırmaya çalıştıkları, başaramayınca da eşi ve çocuğunu canlı kalkan olarak kullandıklarını belirtti.
"Serhan operasyonu engelledi"
"Serhan operasyonu engelledi"
Hamas'tan yapılan açıklamada, "
Han Yunus kentine kadın kılığında giren özel siyonist güçler, Nasır Selahaddin Tugayları Komutanı Ahmed Kamil Serhan'ı kaçırmaya çalıştı. Ancak Serhan, operasyonu engelledi ve İsrail güçleriyle doğrudan girdiği çatışmada şehit oldu.
" ifadelerine yer verildi.
"Faşist ordu ve onun terörist liderliği için yeni bir başarısızlık"
"Faşist ordu ve onun terörist liderliği için yeni bir başarısızlık"
Bu durumun "faşist ordu ve onun terörist liderliği için yeni bir başarısızlık olduğu" vurgulanan açıklamada, "
Hava ve karadan desteklenen siyonist birliğin, şehit Serhan'ın eşi ve çocuğunu kaçırarak bölgeden çekilmek için canlı kalkan olarak kullanması, insan hakları ve uluslararası hukukun açık ve tekrarlanan bir ihlalidir.
" denildi.
Hamas'tan uluslararası topluma çağrı
Hamas'tan uluslararası topluma çağrı
Bu eylemi sert şekilde kınayan Hamas, uluslararası toplumu olaya müdahale etmeye ve sivillerin korunmasına yönelik sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail ordusuna bağlı özel bir birim tarafından düzenlenen baskında Filistinli direniş grubu liderlerinden Serhan öldürülmüş, eşi ve çocukları alıkonulmuştu.
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