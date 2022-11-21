Dünya Macron Rusya Afrikada Fransayı avlama projesi yürütüyor
AVRUPA

Macron: Rusya Afrika’da Fransa’yı avlama projesi yürütüyor

Frankofoni Zirvesi kapsamında Tunus’ta bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TV5 Monde’a verdiği demeçte, Rusya’nın, Fransa’nın askeri anlamda anlaşmazlığa düştüğü veya etki kaybı yaşadığı zor durumdaki Afrika ülkeleri üzerinden “Fransız avcılığı yaptığını” ileri sürdü.

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Haber Merkezi AA
Macron: Rusya Afrika’da Fransa’yı avlama projesi yürütüyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron

Frankofoni Zirvesi kapsamında Tunus’ta bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TV5 Monde’a verdiği demeçte, Rusya’nın, Fransa’nın askeri anlamda anlaşmazlığa düştüğü veya etki kaybı yaşadığı zor durumdaki Afrika ülkeleri üzerinden “Fransız avcılığı yaptığını” ileri sürdü.

Fransa’nın eski sömürgelerinde ekonomik ve tarihi bağlarını kendi çıkarlarına hizmet etmek için kullanıp kullanmadığına ilişkin soruya Macron, bu söylemin başka ülkelerce oluşturulan bir algı biçimi olduğunu söyledi. Macron, “Afrika’da etki inşa etmek isteyen çeşitli güçler (devletler), insanları şüpheye düşürerek Fransa’ya ve Fransızcaya zarar vermek ve kendi çıkarlarına zemin oluşturmak istiyor” diyerek, TV5 Monde dahil birçok kanala Rusya tarafından fonlanan aktivistlerin çıkıp Fransız karşıtlığı yaptığını savundu.

Terörle mücadele gerekçesiyle Afrika’nın Sahel bölgesinde askeri üsler kuran Fransa, tartışmalı varlığına ilişkin bilanço netleşmeden, bölge halkının ülkeye yönelik protestoları ve yaşanan diplomatik sıkıntılar üzerine strateji değişikliğine giderek 10 yıldır Mali’de görev yapan askeri birliklerini tamamen çekti.

Fransa; Rusya’yı Wagner paralı askerleri üzerinden Mali başta olmak üzere bölgede Fransız karşıtlığı ve manipülasyon yapmakla suçluyor.

Rusya, Wagner’in kendisini temsil etmediğini ileri sürerken, Fransa; Mali, Burkina Faso, Nijer gibi Afrika’daki eski sömürgelerinde Fransız varlığından duyulan rahatsızlığı Rusya, Çin ve Türkiye gibi ülkelerin artan etkisine bağlıyor.

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