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Madagaskar'da gıda zehirlenmesi: 12 kişi hayatını kaybetti, 21 kişinin durumu kritik

Madagaskar'da gıda zehirlenmesi: 12 kişi hayatını kaybetti, 21 kişinin durumu kritik

12:5317/06/2025, Salı
AA
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Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da bir doğum günü kutlamasında tüketilen gıdalardan zehirlenen 43 kişiden 12'si yaşamını yitirdi, 21 kişinin ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Antananarivo'nun Imerinkasinina bölgesindeki bir eğlence merkezinde düzenlenen doğum günü partisinde sunulan yiyeceklerin ardından çok sayıda kişi gıda zehirlenmesi yaşadı.


Zehirlenenler hızla HJRA Ampefiloha Hastanesi'ne sevk edildi.


Yoğun bakımda tedavi gören 12 kişi hayatını kaybederken, 21 kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi.


Yetkililer, zehirlenmeye neden olan gıda maddesinin henüz tespit edilemediğini belirtti.


Zehirlenmeye yol açan gıda maddesinin ne olduğuyla ilgili açıklama yapılmazken, olayın yaşandığı mekanda sunulan tüm gıda örnekleri incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.



#Antananarivo
#gıda zehirlenmesi
#HJRA Ampefiloha Hastanesi
#Madagaskar
#toplu gıda zehirlenmesi
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