Doğum günü zehir oldu: Yaş pastadan yiyen 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, doğum günü kutlamasında ikram edilen yaş pastadan yiyen 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Durumun okul yönetimine bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
Olayla ilgili pastanın temin edildiği işletme hakkında inceleme başlatıldı.
Öğrencilerden Melis Nazlı pastayı yedikten sonra mide yanması ve karın ağrısı şikayetlerinin başladığını, durumu öğretmenlerine bildirmelerinin ardından hastaneye kaldırıldıklarını söyledi.
Bir diğer öğrenci Sümeyra Nur Alp ise doğum günü kutlamasında arkadaşlarının getirdiği pastadan yedikten sonra mide bulantısı yaşadığını, daha sonra hastaneye kaldırılıp tedavi gördüklerini ifade etti.
Öğrenci Sudenaz Türker de yedikleri pastadan zehirlendiğini düşündüklerini şu an durumunun iyi olduğunu kaydetti.