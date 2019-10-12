Dünya Suriye Milli Ordusu PYDnin Resulayndaki tünellerine girdi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Suriye Milli Ordusu PYD’nin Resulayn’daki tünellerine girdi

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PYD'nin hedeflerini, Barış Pınarı Harekatı kapsamında yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusu bu kez de PYD’nin Resulayn’daki tünellerine girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Suriye Ordusu PYD'nin Resulayn'daki tünellerine girdi.
Milli Suriye Ordusu PYD'nin Resulayn'daki tünellerine girdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Suriye'nin kuzeyinde, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütlerini bozguna uğratmaya devam ediyor.

PYD'nin tünelleri kontrol altında.

Suriye Milli Ordusu bu kez de PYD’nin Resulayn’daki tünellerine girdi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütleri bozguna uğratılmaya devam ediyor.

Barış Pınarı şehidi Hacı Bebek'in eşi: Bu bizim düğünümüz, al bayrağı da sana damatlık yaptık
GÜNDEM
Barış Pınarı şehidi Hacı Bebek'in eşi: Bu bizim düğünümüz, al bayrağı da sana damatlık yaptık

Örgüte üst düzey darbe: PYD’nin Suriye’deki 2 numaralı ismi Hevin Halef etkisiz hale getirildi
DÜNYA
Örgüte üst düzey darbe: PYD’nin Suriye’deki 2 numaralı ismi Hevin Halef etkisiz hale getirildi


459 terörist etkisiz hale getirildi

459 terörist etkisiz hale getirildi

​Milli Savunma Bakanlığı etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.
Skandal bildiriye ilk tepki

Skandal bildiriye ilk tepki

Altun: Arap Birliği'nin, Arap dünyasını temsil etmediğini biliyoruz.
Rasul Ayn tamam sıra Tel Abyadda

Rasul Ayn tamam sıra Tel Abyad'da

Güncel Harita - ​Barış Pınarı Harekatı 4. gününde hızla ilerliyor.
PYD'nin tünellerine girdiler

PYD'nin tünellerine girdiler

​Suriye Milli Ordusu, PYD'nin Resulayn'daki tünellerine girdi.
Örgüte üst düzey darbe

Örgüte üst düzey darbe

​PYD'nin 2 numaralı ismi etkisiz hale getirildi.
Sisi'den PYD'ye destek

Sisi'den PYD'ye destek

​Eli kanlı teröristler Kahire'de ağırlandı.

Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
PYD'li tiyatrosu deşifre oldu

PYD'li tiyatrosu deşifre oldu

​'Türkiye öldürdü' denilen çocuk gözlerini, kafasını oynatıyor.
Çıldırtan paylaşım

Çıldırtan paylaşım

​Cengiz Ünder'in 'asker selamı' rahatsız etti!

Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

Bakan açıkladı: Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşılıyor.
Bakanlık<br>tek tek açıkladı

Bakanlık
tek tek açıkladı

1211 ürün sakıncalı çıktı, at ve domuz eti de var.
Rasulayn<br> kontrol altında

Rasulayn
kontrol altında

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması.
Kaburgasında <br>kırık var

Kaburgasında
kırık var

Fransa maçında forma giyemeyecek.
Depremde bir<br>kısmı yıkılmıştı

Depremde bir
kısmı yıkılmıştı

Avcılar'da yıkılan minarede yetersiz demir kullanıldığı ortaya çıktı.
Oğlum, o silahı at<br>ve teslim ol

Oğlum, o silahı at
ve teslim ol

​Evlat nöbetindeki baba, kaçırılan oğluna seslendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.