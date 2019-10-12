​Suriye Milli Ordusu, PYD'nin Resulayn'daki tünellerine girdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Suriye'nin kuzeyinde, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütlerini bozguna uğratmaya devam ediyor.
Suriye Milli Ordusu bu kez de PYD’nin Resulayn’daki tünellerine girdi.
Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PYD'nin hedeflerini, Barış Pınarı Harekatı kapsamında yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusu bu kez de PYD’nin Resulayn’daki tünellerine girdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Suriye'nin kuzeyinde, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütlerini bozguna uğratmaya devam ediyor.
Suriye Milli Ordusu bu kez de PYD’nin Resulayn’daki tünellerine girdi.
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