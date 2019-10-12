Suriye Milli Ordusu PYD’nin Resulayn’daki tünellerine girdi

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PYD'nin hedeflerini, Barış Pınarı Harekatı kapsamında yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusu bu kez de PYD’nin Resulayn’daki tünellerine girdi.