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Trump'tan ateşkes temasları: Putin ve Zelenski ile görüşecek

Trump'tan ateşkes temasları: Putin ve Zelenski ile görüşecek

18:0917/05/2025, Cumartesi
G: 17/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trump, yapacağı görüşmelerden ateşkes çıkmasını umduğunu söyledi.
Trump, yapacağı görüşmelerden ateşkes çıkmasını umduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ardından da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşeceğini açıkladı. Daha sonra da NATO üyeleriyle konuşacağını ifade eden Trump, "Umarım ateşkes olur." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Rusya ve Ukrayna liderleri ile görüşeceğini açıkladı.

Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Pazartesi günü saat 10.00'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağım telefon görüşmesinin konuları, haftada ortalama 5 binden fazla Rus ve Ukraynalı askerin ölümüne neden olan "kan gölünün" durdurulması ve ticaret olacak" ifadelerini kullandı.

"Umarım verimli bir gün olur, ateşkes gerçekleşir"

Putin ile görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de konuşacağını aktaran Trump, "Ardından Devlet Başkanı Zelenskiy ile birlikte NATO'nun çeşitli üyeleriyle görüşeceğim. Umarım verimli bir gün olur, ateşkes gerçekleşir. Bu çok şiddetli savaş, hiç olmaması gereken bir savaş sona erer. Tanrı hepimizi korusun" açıklamasında bulundu.



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