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BM: Rusya-Ukrayna barış görüşmelerini memnuniyetle karşılıyoruz

BM: Rusya-Ukrayna barış görüşmelerini memnuniyetle karşılıyoruz

09:4417/05/2025, Cumartesi
DHA
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Rus ve Ukraynalı heyetler İstanbul'da görüştü.
Rus ve Ukraynalı heyetler İstanbul'da görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yürütülen müzakerelerin 'memnuniyetle' karşılandığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı
Stephanie Tremblay
, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tremblay,
"Görüşmeleri, 3 yıl içinde ilk kez doğrudan müzakereler, olası bir ateşkes ve büyük ölçekli savaş esiri değişimi hakkındaki tartışmalar dahil memnuniyetle karşılıyoruz"
ifadelerini kullandı.

Türkiye ve ABD'nin bu görüşmelerdeki önemli rolünü 'not ettiklerini' ifade eden Tremblay,
"Bu sürecin Ukrayna'da tam, acil ve koşulsuz bir ateşkese yol açmasını umuyoruz"
dedi.



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