Almanya: Putin Ukrayna savaşının sona erdirilmesiyle ilgilenmiyor

Olası bir ateşkesin izlenmesi ve denetlenmesinin nasıl gerçekleşeceği ile bu sorumluluğun kim tarafından ve hangi çerçevede üstlenileceği konusunda düşünmeleri gerektiğini ifade eden Pistorius​​​​​​​,

"Bu konuda da son derece yapıcı görüşmeler yürütüyoruz. Avrupa savunmasının ve silah sanayinin güçlendirilmesi. E5 olarak, daha fazla ortak savunma bileşeninin Avrupa'da ortaklaşa geliştirilmesini, üretilmesini ve tedarik edilmesini istediğimizi defalarca vurguladık."